DARURI DE CRĂCIUN. Cei nemulţumiţi de cadourile primite de sărbători au posibilitatea să le returneaze timp de 14 zile

Foto: unica.ro

După ce Moș Crăciun și-a făcut "datoria", s-au găsit şi din cei nemulţumiţi de cadourile primite.

Asta pentru că darurile alese cu grijă de apropiaţi nu li s-au potrivit sau nu le-au fost pe plac.



Magazinele de la noi sunt deschise către astfel de clienți și le oferă posibilitatea să returneze ori să schimbe produsul, dar spun că în asemenea situaţii sunt şi câteva regului.



Cei care nu au rămas entuziasmaţi de cadoul primit au venit să-l schimbe.



"De revelion am primit un cadou, o cămașă de la o rudă și îmi era prea mare, am venit să o schimb și totodată aș vrea să schimb și culoarea", a spus un bărbat.



Astfel de situații au fost multe în aceste zile, spun administratorii de magazine.



"Vin să schimbe mărimea sau poate nu i-a plăcut culoarea anume la acel model și e foarte ușor de ales altceva", a declarat Ecaterina Şemanscaia, reprezentant magazin.



"Unele produse nu pot fi schimbate sau returnate. Este vorba de hainele din tricotaj, lenjerie de corp, lenjerie de pat, ciorapi, bijuterii", a spus Iana Dumbrovschi, reprezentant magazin.



Puțini oameni sunt dispuși să pună împreună cu darul și bonul fiscal, iar asta le crează dificultăţi la returnarea cadoului în magazin.



"Aș păstra cecul la mine și i-aș spune omului că ar putea schimba."



"Aș păstra bonul și după aia dacă s-ar adresa la mine i-aș da să schimbe înapoi."



Alții sunt de părere că nu-i frumos să returnezi cadoul.



"Cum pot să-l întorc? E un cadou."



Pentru a nu da greș, unii au ales să ofere vouchere în dar.



"Mai mulți preferă să ia vouchere pentru că este greu să alegi un cadou pentru o persoană dragă sau scumpă sau care o cunoști mai puțin poți să nu nimerești cu gusturile", a zis Delia Forţu, vânzător.



Schimbarea produsului poate fi făcută în termen de 14 zile de la efectuarea cumpărăturii. În cazul hainelor, să aibă eticheta intactă şi să nu fie uzate. Posibilitatea de a returna produsul este prevăzută și în lege.



"Consumatorul are dreptul să se adreseze la vânzător pentru a înlătura în primul rând neconformitatea produsului. În cazul când nu este posibilă returnarea acestei neconformități consumatorul are dreptul să solicite să fie înlocuit acest produs", a declarat Grigore Caţer, şef direcţie Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.



Anul trecut, aproximativ două mii de cetățeni s-au adresat cu plângeri Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor din motiv că produsul cumpărat nu corespundea anumitor norme.