Dăruieşte viaţă: Campania de donare de sânge A ÎNCEPUT

A început campania de donare de sânge organizată de Centrul Naţional de Transfuzie în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii.

Potrivit datelor oficiale, cea mai solicitată este prima grupă negativă, pe care o au 16 la sută dintre locuitori. Rezervele curente ale Centrului Național de Transfuzie şi ale spitalelor sunt suficiente pentru cel puţin o săptămână. Pentru a înlocui stocurile este nevoie în permanenţă de sânge proaspăt recoltat.



”Un produs sanguin preluat în afara organismului, el poate fi păstrat maximum 42 de zile. Plasma, partea lichidă a sângelui, poate fi păstrată până la doi ani, pentru că ea este congelată. Pe când trombocitele au o viață nu mai mare de 7 zile”, a spus Natalia Cebotari, directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui.



Oamenii ştiu cât de important este să donezi sânge:



”Încerc să fiu solidar la fel, ca prin asta să influențez și tinerii din ziua de azi, pentru a schimba un destin și de ce nu, o viață”.



”Este necesar o dată în an de donat sânge. Deoarece și pentru noi donatorii este un refresh pentru sânge și organism”.



”Am puține emoții, dar sunt sigur că am făcut bine”.



Printre cei care au dat curs campaniei se numără și șeful Inspectoratului General al Poliției. Alexandru Pînzari spune că donează periodic sânge de la vârsta de 15 ani.



”Pentru orice om este necesar să ajute pe cineva, dat fiind faptul că suntem polițiști ne motivează și mai mult și am o deosebită plăcere să asist la acest exercițiu”, a spus șeful IGP.



Fiecare donator a primit produse alimentare, necesare pentru a suplini caloriile pierdute.



Anual, în Republica Moldova se fac peste 70 mii de donări de sânge, care acoperă tratamentul pentru circa 21 mii de pacienți.

Donatorii de sânge trebuie să aibă între 18 și 60 de ani și să nu aibă probleme grave de sănătate.