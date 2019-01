Dare de seamă la Primărie. Cum a fost justificată intervenția autorităților la prima zăpadă din 2019

Zăpada a pus stăpânire pe Moldova. Iarna își face de cap în aceste zile. Din cauza zăpezii pe drumurile și străzile din Capitală și țară se circulă cu dificultate. Astăzi, Primarul general interimar al capitalei, Ruslan Codreanu a convocat o şedinţă de lucru cu participarea serviciilor municipale responsabile de deszăpezire. În cadrul ședinței primarul interimar a adus mulțumiri tuturor celor care s-au implicat și au discutat despre starea drumurilor la moment.

"Vă mulțumesc care au lucrat și lucrează încontinuu pentru a asigura siguranța cetățenilor. Vreau ca fiecare să prezentăm câte unități și cât derapant a fost consumat din noapte până acum", a declarat Ruslan Codreanu, primarul general interimar al Capitalei.

Regia Exdrupo, în aceste zile a lucrat în regim alert. Din această noapte până la ora actuală au fost presurate peste 1202 tone de material antiderapant și 89 de tone de sare. Directorul Exdrupo a menționat că la moment, este suficient antiderapant pentru a face față.

"Regia Exdrupo lucrează într-un regim alert. Toți sunt implicați la maxim în deszepezire. Nu vaem nici un șofer care nu este implicat, nici o mașină care să stea în garaj. Pe parcursul nopții s-a luat decizia de a nu interveni în forță deoarece la ora 10 toate străzile erau topite. Au fost scoase în jur de 18 utilaje pentru lărgirea stăzi și la presurare. De la orele trei jumate s-au intervenit cu 16 autospeciale, 2 încărcătoare la prevenirea ninsorii care au fost. De la orele opt s-au antrenat 35 de autospeciale. Au fost formate echipe mobile împreună cu INP. În jur de o oră a fost din nou, precum nu ar fi trecut utilajele pe acvolo. Material antiderapant s-a presurat s-a presurat în această noapte în jur de 486 de tone. De la începutul ninsorilor de pe data de 10 ianuarie până astăzi la ora actuală s-a presurat 1202 tone de material antiderapant și 89 de tone de sare. Pentru astăzi va fi impicat tot grupul, începând cu orele 10 vor fi implicate 63 de mecanisme. Este suficient material antiderapant pentru zăpada care se află pe partea de carosabil pentru a nu îngheța pe timpul nopții", a menționat directorul Exdrupo, Boldurescu Adrian.

"La deszăpezire au fost implicate începând cu ora unu de noapte 36 de utilaje. Câte 8 utilaje din fiecare sectoare ale Capitalei. Au fost presurat peste 15 tone de antiderapant. În jurul orei 5 dimineața au început să intervină manual și lucrătorii din cadrul interprinderii fondului locativ și din unele întreprinderi municipale ale serviciilor locative. În total pe parcursul zile în total 438 de persoane s-au implicat. S-a luat decizia să intervenim până în jurul orei 9 și pentru că ningea ambundent am făcut o pauză până la ora 1. De la ora 1 au intervenit în forță cu 36 de utilaje de deszepezirea trotuarilor și curților blocurilor. În jur de 430 de persoane. Vom lucra până în prejurul ore 8 și apoi v-om lua decizii", a declarat Bîrzoi Valentin,

"Astăzi șapte unități de transport au lucrat în toate parcurile, scuarele și bulevardele din Capitală. Autospeciale au fost dotate cu lame și perii. Pe noate vor rămâne unii angajați pentru a interveni la ora 5 dimineață", a spus directorul de la Spații Verzi.

"Au fost 307 unități de transport. Opt troleibuze articulate au fost trase de pe traseu și înlocuite cu troleibuzele de rezervă. Au avut loc două accidente rutiere cu implicarea troleibuzelor, însă nu au fost rețineri de rută sau ambuteiaj. Au fost două frănturi de rețea iar în 20 de min au fost restabilite. Strada Hâncești și Miorița timp de o oră a fost mai greu de circulat. La ora actuală satifacția troleibuzelor este satisfăcătoare. Pe toate rutele se circulă în regim normal. S-au ajuns în toate suburbiile Capitalei", a declarat Dorin Ciornii, director ÎM Regia Transport Electric.

"Parcul de autobuze a lucrat începând cu ora 91 autobuze. Blocaje autobuze am avut la ruta 39 satul Bîc, 2 unități.Accidente pe parcursul zilei până la moment nu au avut loc. Avem pierdute 19 curse din cauza condițiilor meteo, avem perdute curse la ruta 24,28,31,39, 33 si 4. Am avut rute prescurtate în orase și suburbii. La rute suburbane prescurtate 24, 46,11 si 33. În jurul orei 10 au fost retrase 10 autobuze cu remorca pentru a nu crea ambuteiaje. Toate traseele unde au fost dificultăți s-a lucrat cu exdrupo", a declarat Vitalie Copaci, director Parcul urban de autobuze.

În cadrul ședinței, și pretorii sectoarelor din Capitală au prezentat starea străzilor la moment și cum s-a acționat în timpul zilei.

"În sectorul Buiucani, pe parcursul zile străzi blocate nu au fost. De dimineață au fost contractate cinci unități de la agenții economici privați. Concentrati în doua zone: Alba Iulia – Ion Creangă – Calea Ieșilor – Onisifor Ghibu, 27 martie în deal am urcat, Belinski, costin pina la statia terminus deleanu. Al doilea Vasile Vupu în vale, am ajuns la stația terminus 174. Am atras atentia la primele ore a diminetii pu a asigura curatarea statiilor si sa revenit in acelasi loc. Cea mai mare problema a fost mașinele parcate" a declarat pretorul sectorului Buiucani.

"În sect botanica nu sunt străzi blocate. La momentul dat activeaza 6 unitati de transport", a declarat pretorul sectorului Botanica.

"Dimineata a fost o problemă la strada Socoleni. S-a împrăștiat de două ori antiderapant șii ața autobuzele de ruta care plecau au pornit. Aceleași dificultăți la cercul de dupa circ, sa blocat un TIR fară remorcă. A fost un mic ambuteiaj la calea orheiului zona VAZ, dar s-a ajuns cu material antiderapant și s-au pornit. La moment nu sunt probleme. Au fost sesizați și toți directorii de școli, licee ca să interprindă măsuri de curățare. Am ajutat și la spitalul Sfânta Treime și Maternitate Grigore Vieru", a declarat pretorul sectorului Râșcani.

"În sectorul centru la ora 8.35 am avut un blocaj pe șoseaua Hâncești. Nu putea urca pe panta. Au fost blocate 11 troleibuze. S-a intervenit cu unitate greider. Am intervenit și cu masini de tractiune. Timp de 1:30 a fost deblocata. Am avut un blocaj la 11.45 pe strada Virnav la colț cu Malina Mică. S-a intervenit cu unitate greider. La ora 11 am avut ședinta cu colaboratorii preturii. Am avut contractate cinci unitati suplimentare. La moment în sector se circula în regim normal, nu sunt ambuteiaje", a declarat pretorul secorului Centru.

"Sectorul ciocana lucreaza cinci tractoare și două tractoare contractate. Toate străzile au fost curățate, iar în unele străzi s-a intervenit de doua ori. Am avut ambuteiaje pe mai multe străzi din sector. La moment se circulă în regim normal. Spatiile verzi au intervenit în parcuri și pe alei", a spus pretorul sectorului Ciocana.

"Vreau să le mulțumesc tuturor pentru implicare. Vă rog să transmiteți mulțumirile noastre angajaților dumneavoastră pentru ajutor. Mașinele de tractiune de pe șoseaua Hâîncești puteți să le numiti, Ruslan, Vitalie, Dorin. A fost un efort pu noi toți, eforturi mai urmează și vom fi și mai buni.

Priorități:

Să fie asigurat accesul către instituțiile de învățământ.

Toate stațiile să fie curațate, nu doar manual, dar presurate și cu sare.

Curțile de blocuri, am mare rugaminte catre toti din Chișinau. Ajutatine sa avem grijă de toate curțile de blocuri , nu vom putea ajunge daca sunt masinile parcate. Am mers prin curti prin care nu stiu daca utilajele noastre vor putea trece. A doua rugaminte, fiecare sa avem grijă de orașul nostru. Vom reusi să curățim orasul de zăpadă.

Rog presedintii de asociatii sa intervina.Îi avertizez pe cei care au ramas indifirenti ca o sa ninga cu amenzi.Inteleg ca atunci cind ninge pare mai logic sa iai zapada de pe terit adiacent sa arunci pe carosabil. Pe pietoni rog sa fie atenți", a declarat Ruslan Codreanu, primarul general interimar al Capitalei.

"Politia capitalei a activat în regim sporit în jurul peste 100 politisti au activat în teritoriu și o să se afle până târziu. Au fost triplate echipajele de la accidente rutiere și de la masinile BRO. Au fost înregistrate 55 de accidente rutiere, o singura persoană traumatizată. Vă îndemnăm să lăsați mașinele acasă și să circulați cu transportul publiс".

"Începând cu orele 9 și-a început activitatea celula de criză care a fost creată de toate organele respective. Au fost 30 de solicitari prin intermediul celulei de criză. Toate solicitările au fost soluționate. Satul Humulesti era blocat, s-a intervenit și acum deja este deblocat", a declarat domnul Muștuc.

"Raminem la legatura, iarna abia a inceput. Cine are copii mici sper sa faca o baba de zapada. Bucurativa ca iarna trece, după care vin ploile, după ploi vine seceta și tot așa", a spus Ruslan Codreanu, primarul general interimar al Capitalei.