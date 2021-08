Dar din dar se face rai. Partenerul Loteriei Naționale a Moldovei oferă colete cu produse alimentare oamenilor cu nevoi speciale de la sate

Dar din dar se face rai! Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive o demonstrează prin fapte concrete. Compania oferă în continuare câte 100 de colete cu produse alimentare oamenilor cu nevoi speciale și familiilor defavorizate din mediul rural. Satul Rădenii Vechi din raionul Ungheni se confruntă cu aceleași dificultăți ca multe alte localități din țară.”Problema principală în satul nostru este că nu sunt locuri de muncă. Inițiativa Loteriei Naționale de a oferi un ajutor pentru comunitatea noastră este foarte benefică”, spune primarul localităţii Izbişte, Ion Plămădeală.Acest sprijin e destinat, în primul rând, bătrânilor singuri, familiilor cu mulți copii și persoanelor cu dizabilități."Am patru copii, dar nu-i niciunul cu mine. Am 7 nepoți, 7 strănepoți. Îi tare mare familia. Și bogdaproste vouă, Loteriei Naționale, mulțumesc de o mie de ori.""Izbiște este o localitate cu aproximativ 3200 de locuitori, dintre care, social-vulnerabili – în jur de 900 de persoane, inclusiv familii cu 3 și mai mulți copii, persoane cu dizabilități – 12 copii.""Am cinci copii, soțul e plecat peste hotare. Îmi vine foarte greu să-i cresc. Am doi gemeni, au trei ani. E foarte greu. Mulțumim frumos Loteriei Naționale pentru acest gest frumos."Echipa Loteriei Naționale a vizitat-o şi pe Natalia Marule:”Am un copil bolnav de la naștere. Are paralizie cerebrală, l-am născut de 1 kg. E foarte greu. Pensia e mică. Plecăm la școală cu căruciorul. Mulțumim că ați intrat dvs la acest copil bolnav."Până la sfârșitul lunii august, Loteria Națională va oferi ajutoare similare celor mai vulnerabile persoane din 21 de sate. De la sfârșitul anului 2018, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul pariurilor sportive și loteriilor a alocat peste 4 milioane de lei pentru diferite proiecte sociale.