Dar din dar se face rai: O familie din Capitală care a rămas fără casă după un incendiu are nevoie de ajutor

Au ajuns să trăiască printre ruine. Apartamentul familiei Sinițin, din sectorul Râșcani al Capitalei, s-a transformat în scrum în noaptea de 23 noiembrie. Când s-a produs tragedia, în casă se aflau cei doi soţi, fiul lor și nepotul acestora, care era beat şi a adormit cu țigara în mână."Noi dormeam în camera de alături, iar incendiul a izbucnit în cealaltă. Când am auzit strigătele lui, deja nu mai puteam ajunge la el. Nepotul a fugit spre balcon, dar camera era învăluită de foc, fumul era dens. Nepotul a murit la balcon, a ars de viu.”Proprietarul apartamentului susține că el şi membrii familiei au rămas vii ca prin minune."Această ușă e acoperită cu fibră din sticlă. Ea nu a permis focului să ajungă până în camera noastră. În caz contrar, ardeam și noi. Pe fiu l-am evacuat pe fereastră, la vecini, și ei deja au anunțat pompierii că suntem și noi aici."Întrucât din apartament au rămas doar ruinele şi nu au altă locuinţă unde se muta, soţii Siniţin şi fiul lor s-au adăpostit între patru pereţi acoperiţi cu scrum."Gaz şi lumină nu avem. Mulțumesc că măcar apă este. Cum să trăim aşa? Încercăm să supraviețuim. Cenuşa asta ne afectează sănătatea."Situația financiară a familiei este foarte complicată. Serghei și fiul lui sunt fierari. Din cauza pandemiei, abia acum au revenit la muncă. Pe lângă renovarea apartamentului, bărbatul trebuie să îngrijească și soţie, care suferă de mai multe boli cronice și are gradul doi de invadilitate. Soții sunt nevoiți să accepte ajutorul oamenilor străini pentru a putea supravieţui."Oamenii au început să ne ajute. Fiecare cu ce poate. Au adus produse, iată haine mi-au adus. Chiar și pantofii mi-au ars. Aici era garderoba cu toate hainele mele. Și cum am fost îmbrăcat în acea seară cu asta și am rămas.”"Mă simt jenată. Îmi dau lacrimile când văd cât de milostivi sunt oamenii, dar în același timp eu nu-s obișnuită să primesc ceva. Acum sunt alte timpuri, oamenii trăiesc mai greu și nu pot să cred că există atâta bunătate.”Familia Sinițin are nevoie de susţinere din partea celor cu inimă mare. Persoanele care vor să-i ajute sunt îndemnate să sune la numărul de telefon 061 02 45 45.