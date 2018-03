Dar din dar se face rai: În Capitală se desfăsoară târgul de caritate, în sprijinul micuţilor care suferă de leucemie

Cumperi ceva şi ajuţi un copil bolnav. Un târg de caritate, în sprijinul micuţilor care suferă de leucemie, se desfăşoară în aceste zile în Chişinău. În vânzare au fost scoase diverse lucruri, inclusiv suvenire confecţionate chiar de micii pacienţi.

Una dintre ei este şi Xenia Ivanov, o fetiţă de şase ani, pentru care, de jumătate de an, spitalul a devenit a doua casă.



Evenimentul este organizat de Asociația "Viața fără leucemie", iar banii colectaţi vor ajunge la copiii care au nevoie de tratament.



"Nu am afişat preţuri pentru lucrări. Fiecare alege ce-i place şi lasă banii în cutie. Totuşi, avem lucrări care vor fi vândute la licitaţie, cum ar fi aceasta, de exemplu", a spus fondatoarea Asociaţiei "Viaţă fără leucemie", Elena Ermolaeva.



Şi această femeie vrea să le întindă o mână de ajutor copiilor aflaţi în suferinţă, mai ales că are şi ea o fetiţă care a reuşit să învingă această boală.



"Sunt familii care nu au pe nimeni să-i ajute. Astfel de evenimente îi ajută pe oameni să nu-şi piardă speranţa şi să lupte până la capăt", a spus mama unei micuţe, Ala Budescu.



"Când omul înţelege că nu e singur, trece mai uşor peste o astfel de nenorocire."



"Daca noi nu-i ajutăm, cine să-i ajute? Evenimentul este organizat foarte bine, bravo organizatorilor".



"Am adus lucruri pentru copii. Toți banii pe care îi vom colecta îi vom dona organizației".



Pentru cei mici a fost organizat un program distractiv, iar artiștii au evoluat gratuit.



În secţia de hematologie a Institutului Oncologic sunt tratați anual aproximativ 90 de copii. Peste 80 la sută reuşesc să învingă boala.