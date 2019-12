Dar din dar se face Rai. Cinci pensionari din Basarabeasca şi Leova au primit lemne din partea unei organizaţii neguvernamentale

Cinci pensionari din raioanele Basarabeasca şi Leova au primit lemne din partea unei organizaţii neguvernamentale. Organizaţia a îndemnat mai mulţi oameni de afaceri să redirecţioneze impozitul pe venituri de doi la sută, pentru această faptă nobilă.

Marfa şi Maria Curcă sunt două surori din satul Abaclia, raionul Basarabeasca. Femeile au 74 şi 76 de ani. Astăzi, femeile au primit un metru cub de lemne, iar darul a fost unul foarte aşteptat, în plină iarnă.

- Badaproste. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toţi. Să fiţi sănătoşi, atâta vă spun.

- Vă trebuie lemne?

- Badaproste, ne trebuie, a spus pensionara, Maria Curcă.

- Noi suntem mulţumiţi că au făcut aşa un drum foarte scump.

- Lemne vă trebuie.

- Cum să nu ne trebuiască. Nici mâncarea nu poţi să o mănânci fără căldură în casă, a menţionat pensionara, Marfa Curcă.

Alexandra Vasilache este o altă beneficiară, din aceeaşi localitate. Bătrâna are 73 de ani, iar de 12 ani este văduvă. Femeia nu are copii.

"Cu inima aş face multe, dar nu pot să merg nici după o căldare de apă. Ieri am fost şi am căzut. Am stricat şi căldarea şi tot", a povestit pensionara, Alexandra Vasilache.

Pensionara primeşte lunar 1.400 de lei, iar ajutorul oamenilor de afaceri este binevenit.

"Lemnele cât de multe nu ar fi că trebuie. Iarna este încă înainte. Mulţumesc mult la toţi", a adăugat pensionara, Alexandra Vasilache.

Proiectul este derulat al doilea an consecutiv.

"Donăm câte un metru cubi de lemne tăiate vârstnicilor din cinci localităţi. Practic, în total se donează zece metri cubi de lemne pentru cinci persoane în etate sau familiile cu persoane în etate care sunt mai vulnerabili. Aceste persoane sunt selectate de obicei de către grupurile de voluntari pe care le crează organizaţia noastră în fiecare dintre aceste cinci localităţi", a afirmat coordonatorul de proiect, Nina Guţu.

În acest an, în cadrul campaniei, au fost colectate circa 12 mii de lei.