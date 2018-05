Dar din dar se face rai! Bătrânii şi copiii cu deficienţe de vedere din raionul Străşeni au primit gratuit ochelari de vedere

foto: publika.md

Bătrânii şi copiii cu deficienţe de vedere din raionul Străşeni au primit gratuit ochelari. Totul a fost posibil datorită voluntarilor de la o asociaţie religioasă din Canada. Totodată, o echipă de oftalmologi, va oferi consultaţii timp de zece zile.



"Opt, şase, cinci, opt, nouă"



Elena Erhan are 82 de ani. Femeia a suferit mai multe intervenţii chirurgicale pentru a trata cataracta care o puteau lipsi de un ochi. Acum a beneficiat de consultaţia specialiştilor şi a primit în dar o ochelarii potriviţi.



"Ei spuneau că o dispară ochiul şi badaprosti, am uitat. Eu nu citeam, mă uit că acum văd, dar eu ascult mai mult, pun televizorul şi mă întorc cu faţa spre perete. Acum cred că o să pot citi. Ochii sunt cei mai pricipali", a spus Elena Erhan, locuitoare a oraşului Străşeni.



Ochelarii au lentile progresive, adică sunt cu trei dioptrii, aşa că pot fi utili la citit şi pentru a vedea de la distanță.



"Ochelarii care noi îi avem sunt noi pentru că noi avem asta de la fabricile care le produc, deci nu dăm lucruri vechi. O consultaţie se face cu aparate specializate pe care noi le aducem din Canada", a spus Alexandru Horatio, organizator de misiuni umanitare.



"Noi nu am mai găzduit asemenea delegaţii de medici profesionişti. Suntem mulţumiţi de faptul că îi avem, de faptul că au acceptat să vină la aşa distanţă să ne ajute", a spus Mihail Popa, preşedintele raionului Străşeni.



În total, oftalmologii vor oferi consultaţii la peste 3500 de oameni.



"Departe văd, aproape- mai greu. Dar acum văd şi aproape şi departe. Îi tare bine."



"Văd omul până la 30 de metri, dar de cunoscut, nu-l cunosc. Fără ochelari în general nu văd nimic."



"Dacă îi cu ochelari, îi mai bine, dar aşa... nu văd aproape nimic. Lăsam aşa cum era, dacă nu vedeam. Acum este mai bine"



Voluntarii Asociaţiei religioase din Canada se vor afla la Străşeni până săptămâna viitoare.