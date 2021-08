Dar din dar se face rai. Băiatul de 11 ani care are grijă de mama sa a primit haine, o bicicletă și un telefon mobil

Dar din dar se face rai. După ce postul nostru de televiziune a difuzat povestea lui Nicolae din satul Mingir, raionul Hânceşti, care la doar 11 ani poartă pe umerii săi grijile unui adult, zeci de oameni s-au mobilizat. Băiatul a primit haine şi bani, iar un agent economic i-a îndeplinit dorinţa de a avea propriul telefon mobil.L-am găsit acasă pe Nicolae, care a fost impresionat de darurile primite."Wow, nici nu m-am aşteptat. Mulţumesc din suflet!"Agentul economic care i-a dăruit telefonul speră ca aparatul să-i fie de ajutor în noul an şcolar.VALERIU DELIU, reprezentantul unei companii:"Împreună cu compania am hotărât să oferim acest cadou, acest telefon pentru un băieţel care îşi doreşte foarte mult, îi place să facă poze, să studieze şi are nevoie de acest telefon."Nicolae va putea astfel să participe şi la orele online de la şcoală.NICOLAE SÂRBU, locuitor din Mingir:"La şcoală când trebuia să fac lecţiile, eu nu făceam. Iar acum dacă o să am, o să fie mult mai uşor.- Te-ai aşteptat?- Nu ştiu..."Telespectatorii i-au oferit băiatului şi o bicicletă pe care şi-o dorea de foarte mult timp, întrucât până acum se plimba cu bicicletele prietenilor.Mama lui Nicolae, Svetlana Sârbu, a rămas suprinsă de darurile primite şi ne-a spus că hainele îi sunt de mare ajutor.SVETLANA SÂRBU, locuitoare din Mingir:Noi mulţumim la toţi din suflet pentru tot ajutorul care ni s-a acordat. Suntem mulţumiţi, Dumnezeu să le dea sănătate."Femeia ne-a mai spus că a strâns nişte bani şi va merge la Chişinău pentru ca Nicolae să se opereze la rinichi.SVETLANA SÂRBU, locuitoare din Mingir:"La spital deja o să rezolvăm, cu operaţia şi tot mai repede să treacă ca să fie totul bine, ca să scoatem până la urmă problema asta. Nu este programată încă, dar trebuie să scoatem de la medicul de familie, de la raion şi tot aşa."Nicolae are o malformaţie la rinichi şi trebuie operat cât mai repede. Toţi cei care vor să ajute acestă familie o pot face transferând bani în contul bancar afişat pe ecran sau la numărul de telefon.