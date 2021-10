Dar din dar se face rai. A început campania ''Încalţă copilul pentru iarnă''

''- Haine pentru ei, pentru părinţi.- De iarnă, călduroase.- Şi cadouri de Anul Nou pentru copii. Pentru familiile cu mulţi copii, punem cadouri pentru toţi.''Organizatoarea campaniei ''Încalţă copilul pentru iarnă'' spune că de patru ani strânge haine, încălţăminte şi produse alimentare, pe care le donează celor nevoiaşi.''Organizăm ajutoare pentru familiile sărace, pentru familiile cu copii cu posibilităţi limitate, dar şi pentru copii orfani sau care sunt crescuţi doar de un părinte. Îi chemăm pe toţi să participe la acţiunea noastră şi să ne ajute să facem cât mai mulţi copii fericiţi înaintea sărbătorilor din noul an'', a spus Olesea Bassarab, organizatoarea campaniei.Coletele ajung în toată ţara, iar bucuria copiilor este enormă atunci când primesc cutiile pline cu de toate.''Merg şi eu cu ei, văd aceste familii, văd ochii bucuroşi ai copiilor care de fiecare dată ne aşteaptă cu mult drag. Fiind mama a trei copii, am şi eu multe haine pe care le donez cu mare drag. Mai aducem şi diferite jucării, cărţi, produse alimentare, tot ce au nevoie familiile cu mulţi copii'', a menționat unul dintre voluntari.Voluntarii nu au stat mult pe gânduri şi au dat o mână de ajutor.''Am decis să susţinem acţiunea ''Încalţă copilul pentru iarnă'', am adus câteva perechi de încălţăminte pentru copii, dulciuri şi produse. Când ajungem la familii şi le ducem dulciuri, copiii se bucură foarte mult, ei nu au parte de asemenea bunătăţi tot anul.''Campania ''Încalţă copilul pentru iarnă'', care se va desfăşura pe toată perioada rece a anului, are ca scop ajutarea a peste o mie de familii din toată ţara. Cei care vor să doneze pentru zâmbetul unui copil pot obţine informaţii la numărul de telefon 078 041 998.