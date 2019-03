DAR DIN DAR SE FACE RAI: 60 de tone de fructe, vândute în centrul Capitalei

60 de tone de struguri şi mere au fost vândute în doar câteva ore în centrul Capitalei. Moldovenii s-au solidarizat cu producătorii care au rămas cu roadă în frigidere şi le-au întins o mână de ajutor. De câştigat au avut cu toţii: oamenii au cumpărat struguri cu 5 lei kilogramul, iar agricultorii au vândut tot ce au adus.



La târg s-au adunat 16 agricultori din toate colţurile ţării care au adus aproximativ 57 de tone de struguri, dar şi trei tone de mere.



"Practic e plin frigiderul, nu avem unde de vândut, dar iarăşi, nu avem cumpărători. 50 de lei, nu este scump, 50 de lei e parcă un preţ destul de ok."



"Noi avem 40 de tone, venim cu câte oleacă că nu suntem încredinţaţi că o să o dăm pe toată. 02:18 În general, exportam, veneau mijlocaşi şi cumpărau, dar în acest an am stat, am aşteptat. Am crescut-o, am păstrat-o. Nu ştiu, nu ştiu ce să facem."



"Acum sunt la pensie şi lucrez cu soţul 2 ha jumătate. Din 2 ha jumătate câte 10 tone de poamă, nu am vândut niciun kilogram. Am dat 5 tone cu un leu şi astăti, iată cu 50 de lei lada. Dacă o să acoperim cheltuielile pe cum am ţinut-o în frigider, o să fie bine."



Evenimentul a fost organizat la iniţiativa unei producătoare, care a ajuns în primăvară cu frigiderul plin de struguri. Diana Crudu a declarat că este mândră de faptul că şi-a putut ajuta colegii.



"Este impresionant oamenii care şi-au făcut astăzi prezenţa şi au solidarizat, au empatizat cu noi. Au înţeles cât este de important evenimentul de astăzi. Şi atunci mulţumirile noastre se adresează lor şi cetăţenilor străini care neavând niciun interes comun au promovat evenimentul, oameni care s-au dedicat sută la sută ca evenimentul să iasă bine", a spus organizatoarea, Diana Crudu.

Astfel, în prima jumătate a zilei în centrul Capitalei puteau fi observaţi peste tot oameni cu lăzi de struguri.



"Am fost la biserică şi am văzut că strugurii sunt ieftini, aşa că am cumpărat. "



"Cine o să ne mai hrănească mai departe dacă nu o să fie susţinuţi de noi, de poporul tot. Asta este situaţia. Domnul să le dea sănătate să facă terenurile din nou şi să realizeze tot."



Acest bărbat are un restaurant în Capitală. El a cumpărat câteva lăzi cu struguri şi i-a împărţit clienţilor.



"Am chemat toţi colegii din breasla noastră să vină să susţină, să servim astăzi clienţii în restaurante cu aceşti struguri frumoşi, aceste mere frumoase", a spus proprietarul unui restaurant din Capitală, Alexandru Andronic.



Autorităţile spun că astfel de evenimente ar mai putea fi organizate, mai ales că producătorii mai au fructe în frigidere.



"Deja am discutat cu câţi dintre ei, ar vrea să facă şi duminica viitoare. Şi discutam să o facem şi în sectoare, nu doar aici, în Centru casă fie mai comod pentru oamenii care vor să cumpere, să nu fie departe de casă", a spus primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.



Anul trecut, recolta de struguri a fost cea mai bogată din ultimii zece ani. Potrivit unui raport al Oficiului Viei şi Vinului, în medie, la un hectar au fost culese 5,3 tone de struguri.