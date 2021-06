Dar din dar se face rai. 40 de bătrâni din Corpaci, asigurați cu prânzuri calde de către partenerul privat al Loteriei Naționale

40 de bătrâni, persoane cu nevoi speciale și familii social-vulnerabile din satul Corpaci, raionul Edineț, vor fi asigurați cu prânzuri calde până la sfârșitul anului. Acest lucru este posibil datorită ajutorului de 70 de mii de lei oferit de partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive. Beneficiari sunt cei care primesc ajutor din partea Asociației Izvoraș-Corpaci din localitate.

Unul dintre ei este Petru Cardaniuc. Pensionarul de 90 de ani și-a pierdut ambele picioare din cauza mai multor probleme de sănătate. Bătrânul spune că se descurcă greu, iar acest prânz cald e unica lui salvare.

"E mâncare. E adusă la vreme şi e bună. Pentru mine îmi ajunge. E foarte greu fără ajutor. Un picior de patru ani nu am şi anul trecut pe al doilea l-au tăiat.", a spus beneficiarul, Petru Cardaniuc.

Și Eugenia Lupacescu, o bătrână de 86 de ani, se bucură de acest ajutor.

"Băiatul e în Chişinău, fata e în Kiev, am nepoţi, am strănepoţi, dar nu sunt cu mine niciunul. Datorită doamnelor acestea care ne aduc mâncare, numai datorită lor am ajuns la anii aceștia.", a povestit beneficiarul, Eugenia Lupacescu.

"Sunt invalid de gradul I pe bază de diabet cu văzul. Glucoza în sânge joacă şi de atâta mă bucur că mâncarea e dietică şi e diferită. Şi caldă în fiecare zi.", a afirmat beneficiarul, Ecaterina Uja.

Asociația Izvoraș-Corpaci a fost lansată în 2012 pentru a ajuta persoanele social-vulnerabile din localitate.

"Pe parcursul anilor, am încercat cumva ca să acordăm servicile de cantină socială, un prânz cald zilnic pe parcursul a cinci zile din săptămână. Spălat de rufe, îngrijire personal, igienă personală, dar şi posibilitatea de a discuta.", a menţionat primarul satului Corpaci, Veaceslav Uja.

Beneficiarii centrului se bucură de un prânz cald cu două feluri de bucate, gustări, fructe și dulciuri.

"Sunt mulţi invalizi, sunt bătrâni care stau la pat şi noi distribuim în fiecare zi un o mâncare caldă. Iaca aşa cu căruţa ne ducem la fiecare beneficiar acasă. Aflăm cum o mai duc ce le mai trebuie.", a comunicat reprezentanta Asociaţiei Izvoraș-Corpaci, Lucia Moisa.

"Am rămas foarte impresionaţi de ceea ce face Asociaţia Corpaci-Izvoraş, care a demonstrat că poate fi făcut ceva frumos cu resurse atât de puţine pentru oameni din localitate. Anume din acest motiv partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive a decis să susțină efortul asociației.", a declarat reprezentantul NGM Company, Alexandru Gîscă.

De la sfârșitul anului 2018, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive a alocat circa 1,5 milioane de lei pentru diferite proiecte sociale. Până acum, în jur de 6200 de familii nevoiașe din sate au beneficiat de ajutor sub formă de colete alimentare și mijloace de dezinfectare a mâinilor. Totodată, 35 de spitale raionale au fost asigurate cu lichid dezinfectant, măști, mănuși și combinezoane de protecție a cadrelor medicale. Iar Institutul de Medicină Urgentă și Spitalul Raional Soroca au recepționat de câte un aparat performant de ventilare a plămânilor.