DAR DIN DAR SE FACE RAI. 307 mii de lei, adunaţi pentru cinci copii bolnavi. Decizia aparţine PDM

Daria Grosu are zece ani, iar la naştere a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală. Părinţii au abandonat-o pe când ea avea doar un anişor. Acum fetiţa locuieşte într-un centru social din Cahul şi are nevoie de 5 mii de euro pentru o operaţie complicată,bani care au fost colectaţi în cadrul evenimentului."Ea are nevoie de o intervenţie chirurgicală. Este medic care este de acord să facă operaţia la Chişinău. Cel mai mare vis al nostru şi al ei ca să meargă cu picioarele ei. Ca să poată alerga cu copii", a menţionat Emilia Mocanu, directoarea centrului social."Şanse ne dau mereu. Medicii nu spun niciodată că nu ne va reuşi. Vom izbuti să trecem prin toate, doar că e nevoie de timp, răbdare şi foarte mult lucru", a spus Ludmila Câneva, un părinte.Fraţii Burlacu au şi ei nevoie de sprijin financiar. La doar trei ani, Sergiu a fost diagnosticat cu cancer, iar fratele său mai mic - cu scleroză multiplă. După o perioadă lungă petrecută între pereţii spitalului, micuţii sunt acum acasă, dar mai au nevoie de tratament."Am trecut rezonanţă magnetică care e la suma de şase mii de lei. Şi la fiecare trei luni putem să ne aşteptăm la aşa sume", a spus Olesea Burlacu, un părinte.Banii au fost donaţi şi unui băiat de 12 ani, care suferă de cancer şi se află acum în Turcia pentru investigaţii. Cea care a lansat strângerea de fonduri spune că viaţa copiilor contează, deoarece ei sunt viitorul acestei ţări."Atunci când ne-am ciocnit cu mai multe probleme a mai multor copii. Nu doar copii, dar şi a mai multor familii care din păcate se confruntau cu probleme destul de grave , cu copii diagnosticaţi cu diagnoze dificile. Atunci cu un grup de afacerii am venit în faţa lor cu o iniţiativă de a organiza acest eveniment anul trecut cu genericul "De Florii pentru copii", a spus Elena Bacalu, un deputat PDM "Am venit cu o contribuţie nu doar a salariului meu pentru prima lună , dar pentru mai multe luni. Şi sper că se vor alătura şi colegii mei şi vor dona nu doar de sărbători ci în fiecare lună. Pentru că sunt foarte multe cazuri care au nevoie de ajutor", a spus Otilia Drăguţanu, deputat PDM