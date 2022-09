Dar din dar se face rai - biserica "Tuturor Sfinților" din satul Unțești, raionul Ungheni, a fost renovată

Dar din dar se face rai. Este şi exemplul localnicilor din satul Unţeşti, raionul Ungheni, care timp de mai

mulţi ani au depus efort pentru a renova biserica '' Tuturor Sfinţilor '' din localitate. Zidit între anii 1780 - 1800,

lăcaşul sfânt este aşezat într-o zonă pitorească, de o frumuseţe rară. Astfel, cu ocazia sfintei sărbători

''Adormirea Maicii Domnului'' Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop de Nisporeni şi Ungheni, a oficiat un serviciu divin special şi a sfinţit biserica.

Preotul bisericii '' Tuturor Sfinţilor '' a ţinut să mulţumească tuturor ctitorilor şi să îndemne generaţia tânără să nu uite de Dumnezeu.

''Tânăra generaţie să fie cât mai bună la suflet, cât mai înţelegătoare, mai iubitoare, mai răbdătoare.

Mă mândresc că sunt preot aici, îmi iubesc foarte mult poporul cu care am o colaborare foarte fructuoasă.''



Unul dintre ctitorii bisericii este Ion Pendus. Bărbatul spune că dragostea faţă de Dumnezeu l-a motivat atât pe el, cât şi pe alţi săteni să contribuie la renovarea lăcaşului sfânt din satul natal.



''Am început prin anul 2015 - 2016 de la acoperiş anul acesta am decis să finalizăm totul, faţada şi tot ce vedeţi prin împrejur. Am început de la cupole, acoperiş, faţada şi toată curtea.''





Primarul satului şi localnicii spun că biserica este mândria localităţii.



'' Suntem nespus de bucuroşi că avem aşa un loc în sat deoarece cu ajutorul oamenilor de bună credinţă şi suflet mare s-a reuşit într-un final să fie ameliorată.''



''Asta e mare bucurie pentru sat, pentru lume şi pentru tineret. ''



