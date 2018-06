Dansul popular, vedeta zilei în satul Sofia, Drochia. La festival au participat oaspeţi din ţară, dar şi de peste Prut

, din Drochia. Acolo s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a Festivalului "Hangu de la Sofia", un joc specific locului"E foarte frumos, oamenii de la ţară nu au mai văzut aşa frumuseţe", a spus o femeie."Ar fi bine să fie în fiecare an, ca să nu uităm tradiţiile. Să nu uităm tradiţiile şi dansurile populare", a afirmat o altă femeie."Avem oaspeţi din raioanele şi satele vecine, avem oaspeţi şi delegaţii oficiale de la Chişinău. Satul Sofia are foarte mulţi oameni de vază cu care noi ne mândrim", a declarat Veaceslav Magaleas, primarul satului Sofia, Drochia."Din anul 2013 ies cu caii la curse. Prima dată am venit cu un prieten să ne uităm şi de atunci m-am îmbolnăvit şi eu. Şi mi-am cumpărat atunci căluţ", a menţionat Nicolae Popa, participant."N-am luat niciodată locul 1, dar nici n-am venit ultimul, al doilea sau al treilea loc. Asta-i după inima calului, eu doar îi duc hăţurile, dar el aleargă", a explicat un participant."Ne plac foarte mult caii, de aceea am venit să ne uităm cum erau tradiţiile înainte"."Ne place foarte mult. Vin şi mari, şi bătrâni, şi copii mici să vadă"."Satul Fântâniţa este un sat plin de tradiţii, dar şi aşa ei nu se opresc aici şi vin de fiecare dată cu ceva nou", a precizat Corneliu Padnevici, deputat PDM