DANSUL, PASIUNE ŞI SPORT. În Sângerei, 12 colective au ieşit pe scenă în cadrul unui concurs de amatori

La Sângerei tinerii s-au întrecut astăzi la dansuri. Cei mai buni au fost desemnaţi în cadrul unui concurs de amatori. Pe scenă au urcat 12 colective din şapte sate ale raionului, iar cei mai buni au câştigat diplome şi bani.



Chiar de dimineaţă casa de cultură din Sângerei era plină cu dansatori. Unii au încercat să fie mai ingenioşi şi au ales dansul oriental.



Vedeta competiţiei a fost însă o fetiţă care l-a imitat pe regelui muzicii pop, Michael Jackson.



"Nu m-am antrenat mult pentru că asta iese de la sine. Am avut emoţii dar până în final au trecut toate."



Câştigătorii locului întâi spun că au venit la concurs nu pentru diplome, ci din pasiunea pentru dans.



"Nu am lucrat mult pentru că recent am format acest grup, am lucrat o săptămână, de dimineaţă şi până seară", a spus Galina Boldișor, participantă.



La fel de buni a fost şi colectivul de la Prepeliţa. Tinerii au captat atenţia juriului prin frumuseţea şi graţia mişcărilor.



"Suntem cei mai fericiţi, da? URAAAAA!!! Ne bucurăm mult că copii au activitate şi chiar participă, sunt cea mai mândră de aşa mulţi elevi buni."



"Am lucrat puţin la dans, două, trei zile. Îl ştiam de ceva timp, acum doar ni l-am reamintit. Şi ce vreţi să obţineţi de la acest concurs? (reporter)...Să obţinem un loc şi să ştie toată lumea că suntem buni."



Membrii juriului susţin că cei mai talentaţi vor ajunge la festivaluri internaţionale.



"De la început de an şi până în primăvară, ne străduim ca echipele să treacă aceste selectii, prima se face în comunitate, iar a doua în raion.După noi avem o carte întreagă, unde putem participa la festivalurile naţionale şi cele internaţionale", a declarat Valeriu Rusu, şeful Direcţiei de Cultură din Sângerei.



Competiţia de dans sportiv de la Sîngerei este la 23-ea ediţie.