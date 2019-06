Dansatorii moldoveni cuceresc lumea. O echipă a obţinut 29 de medalii la un campionat european desfăşurat la Praga

foto: publika.md

Dansatorii moldoveni continuă să cucerească lumea. O echipă formată din 32 de tinere a obţinut 29 de medalii la un campionat european desfăşurat la Praga la mijlocul acestei luni. La competiţie au fost în jur de două mii de participanţi din 16 ţări.



Echipa ţării noastre este formată din fete cu vârste cuprinse între opt şi 15 ani. Aceasta clasat de trei ori pe locul doi, la categoriile variaţie clasică şi dans contemporan.



"Eu am dansat variaţii clasice. Mi-a fost foarte greu, am avut emoţii foarte mari pentru că variaţia a fost foarte grea şi concurenţii au fost foarte puternici", a spus CORINA BOLOGAN, participantă.



Gemenele Laura şi Livia Cojocari au 13 ani, iar dans fac de aproape şapte ani. Fetele au obţinut locul şase în categoria lor.



"Din cauza că este un concurs atât de puternic nu ne-am aşteptat să luăm un semenea loc, dar ne-am bucurat foarte tare când am aflat rezultatele. Cu fiecare emoţie, este mai bun rezultatul şi succesul", a spus LAURA ŞI LIVIA COJOCARI, participante.



Concursul a fost unul dificil, deoarece s-a desfăşurat în câteva etape şi categorii, spune coregrafa Irina Slobodeaniuc.



" Copiii care trec în finală trebuie să danseze de trei ori. Din 31 de concurenţi aleg doisprezece, din doisprezece se aleg şapte şi doar atunci din cei şapte, locul întâi, doi, trei, patru. A fost un concurs foarte puternic, care s-a desfăşurat două zile de la orele opt dimineaţa, până la 12 noaptea, continuu copiii au stat acolo", a spus IRINA SLOBODEANIUC, coregraf.



Pe locul întâi s-au clasat echipele Serbiei şi Poloniei. IDO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS se desfăşoară de două ori pe an. Prima ediţie a competiţiei a avut loc în anul 1997.