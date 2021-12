Dansatorii de la "Black and White" au încins atmosfera la Palatul Naţional, într-un spectacol de Crăciun

Peste 200 de copii au încins, miercuri, scena Palatului Naţional "Nicolae Sulac", într-un spectacol marca "Black and White". Alături de cei mici, atmosfera a fost întreţinută şi de dansatori profesionişti. Fondatorul centrului de dans, Iulian Ţurcanu, spune că tematica show-ului a fost "căutarea Crăciunului".



" Noi căutăm Crăciunul, asta şi este denumirea spectacolului "Wanted Christmas". Avem pe scenă 250 de artişti, artişti de la 3 ani în sus, sunt ca nişte profesionişti, i-am pregătit foarte mult", a declarat fondatorul centrului de dans "Black and White", Iulian Ţurcanu.



Printre invitaţii speciali ai spectacolului a fost şi Dj Flavy, care a avut şi câteva roluri:



"Datorită regiei Olgăi Cernei m-am făcut şi cu un personaj, adică nu am doar rolul de Dj, dar şi de agent, după care la final şi Moş Crăciun."



După o perioadă în care nu au ieşit pe scenă, din cauza pandemieie de COVID, dansatorii spun că au avut mari emoţii.



" Foarte mult am avut de lucrat. Sunt foarte fericită de rezultat şi de asta şi plâng."



"Acesta a fost unul dintre primele mele concerte şi chiar au fost foarte multe emoţii, chiar de când am venit în culise ele au apărut."



Şcoala de dans "Black and White" a fost fondată în 2013, iar dansatorii au participat la zeci de concursuri naţionale şi înternaţionale.