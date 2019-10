Dans şi muzică populară: În satul Leuşeni a fost organizat Târgul "La Poarta Ţării"

Satul Leuşeni, de pe malul Prutului, pe drept poate fi numit Poarta Ţării, atât pentru faptul că ne deschide drumul spre România, cât şi pentru tradiţiile care le promovează în fiecare an în cadrul unui festival inedit. Sute de oameni au profitat de vremea frumoasă de duminică și au petrecut timpul alături de cei dragi la un târg din Leuşeni unde au venit 15 producători locali, care au pus la dispoziția vizitatorilor diferite obiecte de artizanat, fructe și legume.

Totodată, câteva ansambluri de dans şi muzică populară au încins atmosfera evenimentului.



Startul sărbătorii s-a dat cu o marea bătălie gastronomică între câteva sate. La concurs au participat cele mai iscusite gospodine din localităţile Bujor, Leuşeni și Călmățui.



"Am pregătit o friptura moldovenească și o mămăliguță. Nu avem secrete speciale pur şi simplu tradiţională cum se pregăteşte la moldoveni friptura aşa am pregătit-o și noi", a spus locuitoarea satului Leuşeni, Valentina Chirila.



"Aici pe loc facem plăcințele, dar sarmalele le-am gătit acasă. Și este și un concurs și speram să câștigăm ceva că suntem niște gospodine bune", a spus locuitoarea satului Bujor, Lidia Moisei.



"Ar fi de dorit sa câștigăm, dar cum ne-a fi norocul. Noi avem secretele noastre, ei au secretele lor", a spus locuitoarea satului Călmăţui, Oxana Golovatîi.



La mare solicitare au fost şi preparatele italiene, cum ar fi ravioli.



"Făina este italiană, la fel este şi tehnologia, după o experienţă acumulată timp de 16 ani în Italia. Tot pe bază naturală, făină, ouă şi colorant natural din suc de legume."



Târgul a avut şi scopul de a promova produsele ecologice.



"Avem ceva foarte nou și interesant, pungi acoperite cu ceara. Cu adevărat sunt ecologice iată pot zice despre ele aşa și care ne da posibilitatea să ducem un mod de viaţă mai sănătos."



Iar olarul Adrian Onuţa şi-a demonstrat la târg talentul moştenit de la bunicii săi.



"Acum fac un burlui pentru vin fiindcă e toamnă şi suntem în perioada aceasta când strugurii se culeg Încercăm să aducem cât mai aproape publicului larg dragostea pentru acest meșteșug.Să înlocuim plasticul cu obiecte utile din ceramică", a spus olarul, Adrian Onuţa.



Participanţii s-au arătat încântaţi de eveniment.



"Foarte frumos, foarte bine, mai dă Doamne să mai facă aşa ceva, să putem veni cu toţii. Ansamblul acesta foarte frumos."



"E frumos tare la noi în Leuşeni că au făcut aici concertul acesta."



"Mi-a plăcut. Mâncarea e foarte bună. foarte bună, numai că fără un pahar de vin căci suntem la volan și nu putem bea."



"Ideea de a venit defapt de a face ceva frumos in localitatea noastră, fiind ca localitate Leuşeni este chiar la întrarea in tara și astfel ne-am gândit sa facem ceva frumos pentru oameni", a spus olarul, Adrian Onuţa.



Evenimentul a culminat cu o tombolă cu premii. Târgul "La poarta ţării" se află la cea de-a patra ediţie.