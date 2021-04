Daniel Lungu a cucerit o medalie de aur la CE de haltere

Halterofilul moldovean, Daniel Lungu, a reușit să spargă gheața și după o pauză de șase ani a adus țării noastre prima medalie de aur la Campionatele Europene de seniori. El s-a clasat pe primul loc în proba de smuls la competiția continentală de la Moscova. Astfel, Lungu a repetat performanța idolului său Oleg Sîrghi, care a devenit ultima dată campion european în 2015.



Daniel Lungu visează să aibă o carieră la fel de frumoasă.



Daniel Lungu:"El, la fel, a participat în categoria mea de greutate. Mă ajută mult, îmi dă sfaturi despre cum să mă antrenez, cum să obțin rezultate. Este o persoană care mă motivează foarte mult. Datorită caracterului, el a avut o carieră destul de bună, ceea ce mă motivează și pe mine să dezvolt anumite abilități pe care le are el."



Daniel Lungu este un tânăr halterofil din localitatea Dobrogea și a început să practice acest sport la o vârstă fragedă, iar drumul până la medalia de aur a fost unul anevoios, atât la propriu, cât și la figurat.



Daniel Lungu:"Am început să mă antrenez la vârsta de 11 ani. Am început la un liceu simplu, apoi, când cariera mea de sportiv a luat amploare, am trecut la un liceu sportiv. Trebuia să mă deplasez, dar și în prezent mă deplasez 20-25 de kilometri până la antrenament, ceea ce este foarte dificil."



Primul antrenor al lui Daniel Lungu a fost Vitalie Zolotușcenco, iar acum tânărul halterofil se află "sub aripa" lui Sergiu Crețu, antrenorul lotului național.



Până a câștigat medalie de aur la seniori, Lungu și-a completat palmaresul și cu alte rezultate și distincții. În 2018, Daniel a devenit vicecampion european la juniori, iar în 2019 a cucerit medalia de aur stil smuls, la Campionatele Europene, rezervate sportivilor cu vârsta de până la 23 de ani.



Daniel Lungu combină perfect sportul de performanță și cu studiile. El este student în anul 4 la facultatea de drept a Universității de Stat din Moldova.

Daniel Lungu:"Perioada de după competiții este foarte grea, pentru că urmează să recuperez tot materialul care a fost pierdut. Profesorii mă înțeleg, mă susțin, mă ajută și se mândresc, dar, pentru mine este important să mențin atât calitatea studiilor, cât și cea a sportului."



Sportivul spune că medalia de aur cucerită la Europenele de la Moscova este doar primul pas spre visul său, cel de-a reprezinta Republica Moldova la Jocurile Olimpice.



Daniel Lungu:"Mă motivează foarte mult, pentru că am demonstrat că, prin muncă, pot să obțin rezultate și, cu siguranță, este loc de mai mult. Jocurile Olimpice reprezintă cea mai mare competiție din cariera unui sportiv. Cu siguranță, participarea la Jocurile Olimpice este cea mai mare performanță, nemaivorbind de ocuparea unui loc de frunte."



Daniel Lungu nu are prea mult timp pentru relaxare după performanța obținută la Moscova. În scurt timp, el va începe pregătirile pentru participarea la Campionatele Europene de juniori și Campionatele Mondiale, care se vor desfășura în toamnă.