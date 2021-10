Daniel Craig va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Actorul britanic Daniel Craig va fi recompensat cu o stea pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood, informează DPA.



Actorul de 53 de ani, protagonistul celor mai recente cinci filme din franciza "James Bond", devine astfel cel mai recent star din industria de divertisment ar cărui nume va fi imortalizat pe Walk of Fame din Hollywood, o cunoscută atracţie turistică din Los Angeles.



Steaua dedicată actorului Daniel Craig - cea de-a 2.704-a de pe Walk of Fame - va fi dezvăluită în cadrul unei ceremonii oficiale care va avea loc în data de 6 octombrie, au anunţat reprezentanţii Camerei de Comerţ din Hollywood.



Ea va fi amplasată pe Hollywood Boulevard la numărul 7007, o adresă care reprezintă o aluzie la celebrul nume de cod al agentului 007 din franciza "James Bond", şi va fi instalată lângă steaua dedicată unuia dintre predecesorii lui Daniel Craig în acel rol, actorul Roger Moore.

Daniel Craig participă în această perioadă la turneul de promovare al ultimului film în care interpretează personajul James Bond, "No Time To Die", care a beneficiat de cronici elogioase din partea criticilor de specialitate şi care a confirmat statutul actorului britanic, considerat unul dintre protagoniştii celor mai profitabile filme din seria "James Bond".

La ceremonia de inaugurare a stelei dedicate actorului Daniel Craig vor fi prezenţi cei doi producători ai francizei, Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson, precum şi unul dintre colegii starului britanic din distribuţia filmului "No Time To Die", actorul Rami Malek.



Acest film, în care joacă şi alte nume sonore din industria cinematografică, precum Lea Seydoux, Ana de Armas şi Lashana Lynch, a beneficiat de un debut fulminant în box-office.



Pelicula a obţinut încasări de 22 de milioane de dolari în primele două zile de proiecţii după premierele sale din ţări precum Marea Britanie, Irlanda, Germania şi Danemarca. Filmul "No Time To Die" va fi lansat în Statele Unite şi Canada în data de 8 octombrie.