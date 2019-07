Daniel Ceballos este noul jucător al clubului Arsenal Londra

foto: zimbio.com

Fotbalistul spaniol Daniel Ceballos este, pentru cel puțin un an, jucătorul clubului Arsenal Londra.



Mijlocaşul de 22 de ani a ajuns printre "tunari"sub formă de împrumut de la Real Madrid şi va juca un sezon la gruparea din capitala Angliei, unde va purta tricoul cu numărul 8.



"Avem mulţi jucători tineri în echipă, dar şi din cei cu experienţă. Și aici se joacă la nivel înalt, iar eu abia aştept să creez legături de joc cu coechipierii mei și îmi doresc să intrăm în competiție cât mai rapid. Sunt foarte mândru să îmbrac acest tricou. Mă alătur unui club istoric din Premier League. Este un pas înainte în carieră", a spus Dani Ceballos, mijlocaş Arsenal Londra.



Ceballos a jucat la Real Madrid din august 2017. În 56 de meciuri pentru "los blancos", mijlocaşul a înscris 5 goluri. Cu clubul regal, el a cucerit Liga Campionilor în 2018.



Ceballos a devenit și campion european cu echipa naţională de juniori "sub 19 ani", precum și cu cea de tineret "sub 21 de ani" a Spaniei.



În același timp, Arsenal și-a asigurat serviciile unui alt fotbalist tânăr și talentat, însă pentru un viitor ceva mai îndepărtat. ”Tunarii” au scos din conturi 30 de milioane de euro pentru fundaşul francez William Saliba. Jucătorul de numai 18 ani a semnat pe 5 ani, însă, pentru sezonul ce stă să înceapă el va rămâne la Saint-Etienne drept împrumut.