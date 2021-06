Danezii au oferit ultimele detalii privind starea de sănătate a lui Eriksen! Comunicatul oficial

Federația Daneză de Fotbal a emis un comunicat oficial cu privire la starea de sănătate a lui Christian Eriksen, care a suferit ieri, în timpul meciului cu Finlanda, un stop cardio-respirator, scrie digisport.ro.

Jucătorii din lotul danez au vorbit în această dimineață cu Eriksen, a cărui stare este stabilă. Acesta va rămâne internat pentru alte investigații, potrivit comunicatului emis.

„Ultimele vești. În această dimineață am vorbit cu Christian Eriksen, care a transmis salutări colegilor săi. Starea sa este stabilă, dar va fi în continuare internat pentru investigații suplimentare.

Echipa și staff-ul echipei naționale a primit asistență de criză și vom continua să fim acolo unul pentru celălalt după incidentul de ieri.

Dorim să mulțumim tuturor pentru saluturile sincere către Christian Eriksen de la fani, jucători, familiile regale din Danemarca, și Anglia, federațiile, cluburile, etc.

Îi încurajăm pe toți să trimită salutările către Federația Daneză de Fotbal, unde ne vom asigura că toate vor fi transmise lui Christian și familiei sale”, au scris danezii.

Meciul Danemarca - Finlanda 0-1 a fost reluat peste o oră și jumătate, timp în care starea de sănătate a lui Christian Eriksen s-a ameliorat. Mijlocașul danez a fost transportat la ”Rigshospitalet” din Copenhaga, de unde le-a transmis coechipierilor să intre pe teren și să continue partida.

Suporterii din tribunele stadionului ”Parken” au oferit momente superbe de solidaritate în urma evenimentului neplăcut, însă sprijinul lor nu s-a oprit la porțile arenei. Câțiva dintre ei chiar au mers la spital pentru a fi mai aproape de Eriksen.

Morten Boesen, medicul Danemarcei: ”Inițial am simțit că avea puls, dar, imediat, lucrurile s-au schimbat. Din fericire, s-a agățat de viață”.

Boesen a dezvăluit că Eriksen avea puls când echipa medicală a intrat să-i acorde primul ajutor, însă lucrurile au luat o întorsătură dramatică în doar câteva secunde.

”Am fost chemați când s-a prăbușit pe gazon. Stătea pe o parte și respira. Inițial am simțit că avea puls, dar, imediat, lucrurile s-au schimbat. Am început rapid manevrele de resuscitare. Doctorul de la stadion ne-a ajutat enorm, ca și restul echipei de urgență. L-am readus printre noi și am vorbit cu el înainte de a-l transporta la spital. Din fericire, s-a agățat de viață”, a spus Morten Boesen, medicul Danemarcei.