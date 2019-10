Danemarca a acceptat amplasarea gazoductului Nord Stream 2 în apele sale teritoriale

foto: 112 Agency

Agenţia pentru Energie din Danemarca a aprobat miercuri amplasarea gazoductului Nord Stream 2 în apele teritoriale ale Danemarcei, înlăturând practic ultimul obstacol major care stătea în calea finalizării acestui proiect care a divizat Uniunea Europeană, informează Reuters, citată de Agerpres.



Compania care promovează gazoductul Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea gazoductului Nord Stream 2 prin apele teritoriale ale Danemarcei, în încercarea de a depăşi obiecţiile ridicate de autorităţile de la Copenhaga faţă de acest proiect.



Într-un comunicat de presă, Agenţia pentru Energie din Danemarca a precizat că a acordat consorţiului Nord Stream 2 AG permisiunea de a construi o secţiune de 147 de kilometri din gazoductul Nord Stream 2 în zona de sud-est a insulei daneze Bornholm, din Marea Baltică. Agenţia a adăugat că Nord Stream 2 va trebui să aştepte o lună înainte de a putea utiliza autorizaţia, în conformitate cu legislaţia daneză, care oferă părţilor interesate dreptul de a contesta decizia timp de patru săptămâni.



Decizia de miercuri a Agenţiei pentru Energie din Danemarca este o lovitură pentru administraţia preşedintelui SUA, Donald Trump, care s-a opus vehement proiectului Nord Stream 2 şi o victorie pentru Rusia şi Germania, care susţin proiectul. Gazoductul Nord Stream 2 este criticat de SUA precum şi de mai multe state din Europa de Est, Marea Baltică şi Nordul Europei, care se tem că Nord Stream 2 va creşte dependenţa UE de Moscova.



Grupul rus Gazprom a anunţat anterior că a finalizat peste 87% din gazoductul Nord Stream 2 însă, începând din luna aprilie 2017, aştepta ca autorităţile daneze să aprobe amplasarea unor conducte cu o lungime cuprinsă între 147 şi 175 de kilometri prin apele teritoriale ale Danemarcei.



La începutul acestei luni, Viktor Zubkov, preşedintele Consiliului de Administraţie al Gazprom, a anunţat că proiectul Nord Stream 2 a ajuns practic în apele teritoriale daneze.



"Am avea nevoie de patru-cinci săptămâni pentru a-l termina, în cazul în care vom obţine aprobarea Danemarcei", a declarat atunci Zubkov.



Gazprom livrează gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate în Marea Baltică, denumite Nord Stream. În 2015, Gazprom şi un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV şi Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune construcţia a încă două conducte pe lângă cele două deja existente. Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania, via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.