Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj. Antrenorul și-a reziliat contractul cu CFR

"Ca să oprim orice speculație, nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred că este mai bine pentru club, pentru jucători, pentru mine ca în acest moment fiecare să meargă pe drumul lui", a spus Dan Petrescu, antrenor.Petrescu a preluat-o pe CFR în martie 2019, acesta fiind al doilea mandat pentru el la gruparea din Cluj. Sub conducerea sa, ardelenii au cucerit trei titluri de campioni."Plec cu capul sus de la Cluj. Sunt fericit de ceea ce am realizat și într-o zi sper să mă întorc să antrenez. De ce nu? Cred să sunt tânăr. Pot să antrenez mulți ani de acum încolo. În acest moment îmi doresc o vacanță", a menționat Petrescu.În campionat, CFR Cluj ocupă poziţia a treia în clasament, după 11 etape disputate, la 6 puncte în spatele liderului FCSB. În ultimele 7 partide în care a evoluat în toate competițiile, "vișinii" au obținut doar o victorie.