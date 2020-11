Dan Dungaciu: Fără alegeri anticipate în Republica Moldova, nu vom avea un proiect politic Maia Sandu

Fără alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova, nu va exista un "proiect politic Maia Sandu", afirmă analistul de politică externă Dan Dungaciu.



"Dacă nu vom avea anticipate, nu vom avea un proiect politic Maia Sandu. Vom avea un politician Maia Sandu, dar nu un proiect politic Maia Sandu", a declarat pentru AGERPRES Dan Dungaciu.



Expertul apreciază că, în ceea ce priveşte aplicarea proiectului său european, preşedintele ales al ţării vecine este "un comandant fără oşti".



"Este cum spunea Stalin - 'Câte divizii are Papa?'. Ea, deocamdată, trebuie să îşi construiască diviziile, adică o relaţie cu Parlamentul şi cu Guvernul Republicii Moldova, care să fie funcţională din perspectiva proiectului ei politic", afirmă Dan Dungaciu.



Potrivit acestuia, pe plan extern, Maia Sandu "va avea o tribună fantastică, dar în realitate pârghii de putere nu prea are şi oricine, cu orice Guvern ar vorbi, indiferent unde face prima vizită în calitate de preşedinte ales, guvernele cu care va vorbi se vor uita la configuraţia internă politică - cui dăm bani, pe cine sprijinim".



O variantă ar fi realizarea unei majorităţi pro-europene în actualul Parlament, dar, în opinia lui Dungaciu, o majoritate legitimă poate fi creată doar prin alegeri anticipate.



"Când câştigi, ca Maia Sandu, pe o platformă anticorupţie, trebuie să fii foarte atent cu cine te aliezi (...) pe hârtie se poate construi o majoritate pro-europeană. În Parlamentul Republicii Moldova se poate construi pe hârtie orice. Ar fi oameni dispuşi să susţină. Dar atât s-au maculat în ultima vreme, schimbându-şi opţiunile, partidele, grupurile, încât pentru Maia Sandu ar fi aproape o sinucidere să încerce să facă o majoritate pro-europeană în Parlamentul actual al Republicii Moldova", a subliniat el.



Condiţionalităţile financiare externe şi o presiune publică "ar putea să genereze anticipatele de care proiectul politic al Maiei Sandu are nevoie", consideră Dungaciu.



"Maia Sandu nu se poate întoarce în Parlament susţinută de un partid despre care a spus în campania electorală că este partidul condus de coruptul Igor Dodon. Nu poţi să crezi că Igor Dodon este corupt şi partidul e inocent", a apreciat analistul.



Dungaciu crede că actualul preşedinte al ţării "va încerca o tranziţie lină". "După părerea mea, clopotele politice au sunat pentru Dodon. El nu mai este un lider credibil. Pe cine vor pune socialiştii? Nu au un lider credibil în acest moment", adaugă expertul.



De asemenea, Dungaciu vorbeşte şi despre perspectiva din viitorul apropiat pentru Republica Moldova.



"Vine iarna. Republica Moldova este întotdeauna în buza prăpastiei. A fost totdeauna aşa. Cine va finanţa iarna? Cine va finanţa Republica Moldova? Federaţia Rusă? Nu. Dacă ar fi putut, ar fi făcut-o pe vremea lui Dodon. Cum o să îi dea Federaţia Rusă bani Maiei Sandu? România, Uniunea Europeană? Toate lucrurile acestea sunt delicate, pentru că tu nu poţi să finanţezi un Guvern sau o majoritate parlamentară care ar fi explicit împotriva Maiei Sandu", mai spune Dan Dungaciu.