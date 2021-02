Dan Carter, dublu campion mondial cu echipa națională a Noii Zeelande, şi-a anunţat retragerea din activitate

Sportivul a dezvăluit că la un moment dat și-a dat seama că nu mai are aceeaşi dorinţă de a juca și a simțit că e timpul să se oprească.Dan Carter și-a început cariera, jucând la cluburi doar din țara natală. După ce a câștigat Cupa Mondială în 2015 cu Noua Zeelandă, Carter a ajuns în Franța la clubul Racing 92. Ulterior, el a petrecut două sezoane în Japonia, la Kobelco Steelers, înainte ca sezonul să fie oprit din cauza pandemiei de coronavirus. În ultimul an, el a revenit în țara de origine și a evoluat la Auckland Blues.Dan Carter a câştigat titlul mondial cu Noua Zeelandă în 2011 şi 2015. În total, rugbystul a jucat 112 meciuri pentru "All Blacks".