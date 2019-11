Dalilah Muhammad şi Eliud Kipchoge au fost desemnaţi drept cei mai buni atleţi ai anului 2019

Americanca Dalilah Muhammad şi kenyanul Eliud Kipchoge au fost desemnaţi drept cei mai buni atleţi ai anului 2019 și premiați în cadrul unei gale pompoase desfăşurate la Monte Carlo.



"Am fost sigură că acest an va fi unul foarte dificil şi am vrut să dau tot ce am mai bun. Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge aici voi pleca acasă cu acest premiu. Sunt fericită. "



În acest an Dalilah Muhammad a bătut de două ori recordul mondial în cursa de 400 de metri cu obstacole - mai întâi la Campionatul Statelor Unite, unde a înregistrat timpul de 52 de secunde şi 20 de sutimi, iar apoi l-a Campionatele Mondiale, unde a fost mai rapidă cu 4 sutimi de secundă.



Tot la Mondiale, Muhammad a cicerit "aurul" în ştafeta feminină de 4 a câte 400 de metri.



Eliud Kipchoge, care nu a fost prezent la ceremonia de la Monaco pentru a-și ridica premiul, a devenit recent primul om care a alergat distanţa clasică a maratonului în mai puţin de 2 ore. La Viena, kenyanul a parcurs cei 42 de kilometri și 195 de metri într-o oră 59 de minute şi 40 de secunde.



Tot în acest an, atletul african a câştigat Maratonul Internaţional de la Londra.

