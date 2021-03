Dacia-Buiucani, victorie clară. Echipa din Capitală s-a impus în ultimul meci al etapei a 25-a în fața formației Speranța Nisporeni

Dacia-Buiucani a obținut a doua victorie consecutivă în Divizia Națională. Echipa antrenată de Andrei Martin s-a impus în ultimul meci al etapei a 25-a în fața formației Speranța Nisporeni cu scorul de 4-1.

Echipa din Capitală a început bine și a marcat chiar în minutul doi prin Vadim Crâcimar. Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 58 prin Marin Căruntu. Speranța a redus din handicap peste un sfert de oră prin ucraineanul Dmitro Coziban.

Dacia-Buiucani s-a dezlănțuit pe final, marcând de două ori. Mai întâi, Denis Furtună a majorat scorul la 3-1, iar rezultatul final a fost stabilit de Corneliu Cotogoi în ultimul minut al timpului regulamentar.

"Meciurile precedente cu Speranța au fost dificile, am pierdut și puncte. Astăzi am jucat cu mai puține succes. Am reușit totuși să luăm trei puncte, suntem mulțumiți doar de rezultat.", a spus antrenorul Dacia-Buiucani, Andrei Martin.

"Nu mai e nimic de comentat. Băieții au avut mare dorință de joc, dar din primele minute au încasat gol și asta e foarte dificil pentru echipă.", a menționat antrenorul Speranța Nisporeni, Volodimir Prokopinenko.

Dacia-Buiucani este pe locul 6 în Divizia Națională cu 34 de puncte acumulate, iar Speranța Nisporeni este cu o poziție mai jos, dar are cu 15 puncte mai puțin.

Următoarea etapă a campionatului este programată în perioada 19-21 martie. Echipa din Capitală se va confrunta cu Sfântul Gheorghe Suruceni, iar Speranța va juca în compania ultimei clasate, Codru Lozova.