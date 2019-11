Dacia Buiucani se pregăteşte să joace în Divizia Naţională de fotbal. Trupa lui Andrei Martin a obţinut dreptul de a participa în campionatul primului eșalon valoric al fotbalului moldovenesc după ce s-a clasat pe locul 2 în Divizia A.



Băieţii care formează una dintre cele mai tinere echipe din campionatul intern au câştigat 22 de meciuri din 28, au marcat 69 de goluri şi au încasat doar 17, iar acum ard de nerăbdare să-și măsoare forțele cu Sheriff Tiraspol, Petrocub Hânceşti sau cu rivala din oraș, Zimbru Chişinău.



"A fost un drum foarte greu, început din Divizia B, cea mai slabă liga din Moldova. Am muncit foarte mult. Am fost un colectiv unit. Avem ocazia să ne arătăm într-o ligă mai bună. Sper să facem faţă şi acolo", a spus mijlocaşul Dacia Buiucani, Marius Iosipoi.

"Am dat totul pe teren în acest sezon. Pot să spun sigur că merităm să evoluăm în Divizia Naţională. Avem mult de muncit. Chiar şi după încheierea campionatului nu am avut odihnă, ci am continuat antrenamentele", a menţionat fundaşul Dacia Buiucani, Ioan-Călin Revenco.



Antrenorul Andrei Martin este încrezător în potenţialul discipolilor săi şi consideră că Dacia Buiucani poate furniza o surpriză plăcută în Divizia Naţională.



"Mai mult de 60 - 70 la sută din aceşti băieţi sunt pregătiţi pentru a duce lupta în eşalonul superior. Cu unele schimbări, cu aducerea a 4-5 jucători mai experimentaţi pentru a-i încuraja pe aceşti tineri, ca ei să aibă jucători drept exemplu în teren", a spus antrenorul Dacia Buiucani, Andrei Martin.



Conducerea clubului pregăteşte actele necesare obținerii licenţei, obligatorii pentru participarea în Divizia Naţională, şi caută sponsorizare.



"Ducem şi acum tratative cu eventuali sponsori care pot să ne ajute să evoluăm în Divizia Naţională. Venim cu un produs mai nou - o echipă foarte tânără, competitivă. Majoritatea fotbaliştilor sunt membri ai selecţionatelor Republicii Moldova la diverse categorii de vârstă", a spus preşedintele CSCT Buiucani, Constantin Anghel.



Cealaltă echipă care a promovat în Divizia Naţională este FC Floreşti, care a devenit și campioană a Diviziei A.