Dacă îl cunoşti anunţă Poliţia. A furat un căţel de rasă (VIDEO)

A furat un căţel de rasă Cane Corso, iar acum este căutat de oamenii legii. Potrivit Poliţiei, câinele a fost furat de pe strada Mițkevici 37 din municipiul Bălţi, astfel cauzându-i un prejudiciu major stăpânului acestuia. Acţiunile infractorului au fost surprinse de o cameră de supraveghere din preajmă.

Persoanele care l-au recunoscut pe individul din imaginile de mai sus, sunt rugate să anunţe Poliţia la numărele de telefon: 068976000 sau069538323.

Cunoscut și sub denumirea de Mastiff italian, câinele de rasă Cane Corso are o talie impresionantă, un corp puternic, musculos și atletic. Capul este mare, cu botul scurt, ochi rotunzi și urechi triunghiulare, care pot fi tăiate, pentru a sta ridicate. Coada este groasă și în general se taie. Blana este foarte scurtă, fină și lucioasă și nu are nevoie de atenție specială. Totuși, este un câine care nu tolerează bine temperaturile scăzute.