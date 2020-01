Dacă ai 20 de ani şi îţi doreşti să te bucuri de viață la maxim, poţi aplica. Un miliardar caută o prietenă pentru a călători în jurul Lunii

Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, care se pregătește să devină primul călător privat în spațiu, caută o prietenă pentru călătoria în jurul Lunii. În acest context, acesta a publicat un anunţ matrimonial, informează Japan Times, citează digi24.ro. Antreprenorul a afirmat că a apelat la această soluție din cauza singurătății .

Yusaku Maezawa a publicat un anunț online arătând că este în căutarea unei prietene cu care să zboare în jurul lunii la bordul rachetei SpaceX.

Miliardarul a încheiat recent o relație cu o actriță japoneză și anunță că așteaptă răspunsuri de la tinere în vârstă de 20 de ani și peste, care își doresc să se bucure de viață la maxim.

Procesul alegerii unei partenere va fi transformat într-o emisiune TV pentru un seviciu de streaming online.

"Am trăit exact cum am vrut până acum. Am 44 de ani. Pe măsură ce se fac simțite sentimente de singurătate și gol, singurul lucru la care mă gândesc e să iubesc mai departe o singură femeie", a arătat Maezawa, care are trei copii cu două femei diferite.

Termenul limită pentru aplicații este 17 ianuarie.

Yusaku Maezawa este fondatorul și coordonatorul companiei Zozo. El a fost selectat să fie primul pasager privat pentru proiectul 2023 SpaceX pentru un zbor în spațiu în jurul lunii. Afaceristul este cunoscut pentru interesul pe care îl arată pentru artă și mașini sport.