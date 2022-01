Czeslaw Michniewicz este noul selecționer al echipei naționale a Poloniei

Echipa națională a Poloniei are un nou selecționer! Este vorba despre Czeslaw Michniewicz. El va avea ca obiectiv calificarea echipei la Campionatul Mondial din acest an. Polonia va juca la baraj cu reprezentativa Rusiei în martie.Michniewicz l-a înlocuit astfel pe portughezul Paulo Sousa, care a plecat în Brazilia la Flamengo.Noul selecționer are 51 de ani și în sezonul trecut a câștigat titlul de campion al Poloniei cu Legia Varșovia. Până atunci, el a antrenat în perioada 2017-2020 naţionala de tineret a Poloniei. De-a lungul carierei, tehnicianul a mai pregătit alte formații de club din țara natală printre acestea numărându-se Lech Poznań sau Polonia Varșovia.Conform presei poloneze, federația de fotbal din această țară a negociat cu Andrei Șevcenko, fostul mare fotbalist ucrainean, care recent a fost demis de la Genoa. Cele două părți nu au ajuns la un acord, asta după ce Șevcenko nu a putut să rezilieze pe cale amiabilă contractul cu clubul din Serie A.