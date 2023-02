Cutremurul de luni din Turcia, urmat de o replică de 5,8. Morţi, răniţi, clădiri prăbușite

Cutremurul cu magnitudinea de 6,4, produs aseară în Turcia, în provicia Hatay, a fost simţit şi în Siria, Egipt şi Liban. La scurt timp a urmat o replică de 5,8. Potrivit ministrlui turc de Interne, trei persoane au murit şi peste 200 au fost rănite. Mai multe clădiri s-au prăbuşit.

"Replici de-a lungul faliei anatoliene, şi nu noi cutremure independente", a precizat Övgün Ahmet Ercan, inginer în geofizică, citează digi24.ro.

Spitalul de stat din portul Iskenderum Port şi spitalul universitar Mustafa Kemal din Antakya au fost evacuate ca măsură de precauţie, a informat agenţia de presă DHA, iar pacienţii la terapie intensivă au fost transferaţi într-un spital de campanie. Centrul de coordonare al agenţiei Afad a fost şi el evacuat.

"Trei persoane au murit și 213 sunt rănite în urma cutremurelor de luni seară din provincia turcă Hatay", a anunțat ministrul turc de interne, Suleyman Soylu.

Echipele mai multor instituţii turce au fost trimise în teren pentru a evalua pagubele şi victimele noilor seisme.

Primarul localităţii Samandag, lângă care a fost epicentrul replicii de 5,8, a spus la rândul său că unele clădiri s-au prăbuşit şi că în localitate sentimentul general este de panică.

Cele două seisme vin la două săptămâni după cutremurele devastatoare din 6 februarie în urma cărora au murit peste 46.000 de oameni în Turcia şi Siria.

Duminică, autoritatea care gestinează dezastrele în Turcia a anunţat că pune capăt majorităţii operaţiunilor de căutare a persoanelor prinse sub dărâmături, dat fiind că şansele lor de supravieţuire sunt practic nule.

VIDEO — People panic as magnitude 5.8 earthquake centered in Hatay's Defne district shakes the area, 2 weeks after 2 major quakes in southeast Türkiyehttps://t.co/naKoD1td9Z pic.twitter.com/nSk06nLRtD