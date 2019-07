Cutremurul de 7,1 din California a lăsat în scoarța terestră o fisură vizibilă din spațiu

Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 care a zguduit statul american California, vineri, a fisurat suprafața pământului. Seismul a declanșat scurgeri de gaze, întreruperi de curent, incendii și a fost resimțit din San Diego, oraș aflat la granița cu Mexic, până în Sacramento, scrie libertatea.ro.

Seismul a avut loc în aceeași zonă în care, în urmă cu două zile, a avut loc un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter. După cele două cutremure puternice, topografia locului s-a schimbat. Cutremurul a produs o crăpătură extinsă într-o zonă apropiată de epicentru, potrivit imaginilor din satelit furnizate de Planet Labs, Inc. postului american de televiziune CNN.

Caltrans District 9 Maintenance crews make repairs to cracks along SR 178 near Trona within an hour after 6.4 quake in Ridgecrest #Caltrans8 @Caltrans9 @CA_Trans_Agency @CaltransHQ pic.twitter.com/FpryJoWVos