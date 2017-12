CUTREMURĂTOR! Un tânăr de 21 de ani a fost găsit strangulat într-un cămin studenţesc al ASEM

Tragedie într-un cămin studenţesc al Academiei de Studii Economice. Un tânăr de 21 de ani s-a strangulat la balconul unei camere. Corpul neînsufleţit al băiatului a fost observat dimineaţa de un vecin. Din spusele femeii de la recepţie, tânărul şi-a pus capăt zilelor la balconul din camera iubitei, în timp ce ea dormea.



"La ora opt ne-au spus că la etajul cinci e spânzurat un băiat. Eu m-am ridicat sus, am crezut că poate putem să îl salvăm. El de acum era mort. Studenţii au plecat toţi acasă şi ei noaptea asta au rămas împreună. Noi am trezit-o ea nici nu a văzut că el era spânzurat", a declarat Ludmila Izman, portăreasa căminulu.



Iubita tânărului spune că nu a auzit nimic suspect. Mai mult, ea susţine că nu s-au certat înainte de nenorocire. Băiatul îşi făcea studiile la Facultatea de Drept şi era în anul trei. Colegii de cămin sunt şocaţi de cele întâmplate.



"Era bărbat normal, nu m-am gândit niciodată la el că poate să se întâmple aşa ceva. Eram vecini pe coridoare, ne cunoşteam. Nu am mai văzut aşa ceva sunt foarte şocat", a spus un coleg.



Potrivit informaţiilor preliminare, băiatul este originar din raionul Ungheni şi urma să meargă astăzi acasă în vacanţă.