CUTREMURĂTOR! Un bărbat de 69 de ani şi-a ţinut tatăl mort în casă aproape un an ca să-i încaseze pensia

Descoperire macabră în judeţul Mehedinţi din România. Un bărbat de 69 de ani şi-a ţinut tatăl mort în casă aproape un an ca să-i încaseze pensia de 900 de lei româneşti, echivalentul a 3.700 de lei moldoveneşti.



Vecinii nu au avut niciun dubiu privind decesul bătrânului, pe care nu-l văzuseră de ceva vreme. Ştiau doar că e ţintuit la pat. Ca să ascundă mirosulul de la cadavru, bărbatul şi-a acoperit tatăl mort cu mai multe pături şi perne.



"- N-a mai ieşit de vreun an că era bolnav.

- Factorul poştal venea să-i aducă pensia omului?

- Păi, venea omul, dar nu-i deschidea că ţinea poarta închisă cu sârma."



În cele din urmă, cazul a fost descoperit de poştaş.



"Poştaşul veni să-i dea pensia pe al lui (al fiului) i-o dăte, iar pe-a bătrânului nu vru să i-o dea, pentru că vroia să-l vadă. Cred că era ţinut de aproape un an. Păi, nu mai e nimic decât scheletul."



Poștașul a anunţat poliţia şi autorităţile locale. Criminaliștii sosiți la fața locului nu au mai avut ce să cerceteze pentru că din trupul bătrânului rămăsese doar scheletul. Când a văzut că Poliția este la poarta sa, fiul pensionarului decedat a încercat să-şi pună capăt zilelor cu un cuțit.

Acum trei ani, un alt român din judeţul Teleorman a trăit cu mortul în casă timp de opt luni, perioadă în care i-a încasat pensia. Un caz similar a fost descoperit în luna aprilie şi în India. Un bărbat a ţinut cadavrul mamei în congelator mai mult de trei ani, pentru a putea primi alocaţia ei care ajungea la 460 de dolari pe lună.