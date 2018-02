CUTREMURĂTOR! O femeie a fost arestată pentru un mesaj pe care l-a lăsat pe o ambulanță. Ce a putut scrie

O femeie din Marea Britanie a fost arestată după ce a lăsat un mesaj pe o ambulanță. Femeia le scrisese medicilor în mesajul respectiv să-și mute mașina fiindcă nu au dreptul să parcheze în fața casei sale.

″Dacă duba aceasta este pentru oricine altcineva decât Numărul 14, atunci nu aveţi niciun drept să parcaţi aici. Puţin îmi pasă dacă se prăbuşeşte toată strada. Acum mişcaţi-vă duba din faţa casei mele″, a scris femeia.

Un paramedic local a postat o imagine cu mesajul respectiv pe rețelele sociale și a iscat un adevărat scandal. Apoi, oamenii legii au arestat-o pe tânăra de 26 de ani pentru infracțiunea de tulburare a ordinii publice, scrie antena3.ro.

So upset to be sent this by one of our crews this morning! Along with this note left on their ???? they received a load of verbal abuse!????????@OFFICIALWMAS @StaffsPolice pic.twitter.com/c4UYdcjv86