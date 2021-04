Cutremurător! Adolescenții răpiți din Hîncești, despre calvarul prin care au trecut: "Au luat toporul și ..."

"M-au zvârlit în bagajnic şi au zis că hai că te ducem la iaz să te înecăm. Când am ajuns, m-au dus la o poartă necunoscută pentru că eu eram în portbagaj şi nu am observat. Acolo m-au bătut cu scândura, tot cu palmele, m-au pus şi am băut alcool. Au luat toporul, au vrut să îmi tragă cu toporul în cap. Mie mi-au pus pistolul la spinare şi au zis că dacă nu recunosc mă împuşcă.""- Tu ai fost să furi de la ei din casă sau nu?- Da, eu am fost. Mi-au spus să ne ducem la mama lui şi să luăm. Mie mi-au spus că nu o să ne găsească nimeni şi m-am dus cu dânşii.- Asta a fost prima dată când ai mers într-o casă sau ai mai fost şi anterior?- E prima dată.""M-au bătut cu palmele şi la poartă m-au ameninţat cu pistoletul.- Tu nu ai furat din casă?- Nu.""El atunci nu a fost acasă, a dormit într-un pod.""Doamne fereşte, aceştia sunt hoţi.""Băieţii au rămas din capul lor numai cu mame şi familiile nu prea lucrează, copii mulţi şi nu au ce mânca şi copiii umblă să se hrănească.""Nu avea deja nici poliţia ce le face. S-a săturat şi poliţia că mii de ori au fost la poartă."În urma cercetărilor, s-a stabilit că făptaşii au vârste cuprinse între 18 şi 37 de ani. Oamenii legii nu ne-au putut preciza dacă aceștia au fost sau nu reținuți. Atât suspecţii, cât şi victimele sunt în conflict cu legea, fiind vizați în mai multe cauze penale și contravenționale.