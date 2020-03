Cutremur puternic la granița dintre Slovenia și Croația. O persoană a murit (FOTO/VIDEO)

Un cutremur cu magnitudinea inițială 6.0 M a fost anunțat in aceasta dimineața in Croația. Ulterior EMSC a rectificat seismul la 5.3 M cu epicentrul la 7km de ZAGREB adâncime 10km. Seismul s-a resimțit și in estul Italiei. S-au raportat daune.

Anunțul INFP în legătură cu cutremurul înregistrat în aceată dimineață:

În ziua de 22 Martie 2020, la ora 07:24:04 (ora locală a României), s-a produs în SLOVENIA-CROATIA BORDER REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.5, la adâncimea de 30km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 12km N de Zagreb, 113km E de Ljubljana, 133km S de Graz, 159km NV de Banja Luka, 172km E de Trieste, 176km V de Pecs, 245km NV de Zenica, 255km S de Vienna, 262km S de Bratislava, 271km N de Split

Imaginile de mai jos sunt din Zagreb, unde mai multe clădiri au suferit serioase probleme. Mai multe mașini au fost distruse.

În urma cutremurului un adolescent a murit