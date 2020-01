Cutremur PUTERNIC în Turcia. Sunt victime şi clădiri prăbuşite (VIDEO)

(UPDATE 22:02) Patru persoane au murit, după ce mai multe clădiri s-au prăbușit, a anunțat ministrul de Interne Suleyman Soylu, citează digi24.ro.

Institutul american USGS a estimat magnitudinea la 6,7.

Seismul vine după o serie de cutremure care au avut loc în cursul zilei de joi. Cel mai mare dintre acestea a avut 5,6.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf