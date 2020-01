Cutremur PUTERNIC în Cuba. Seismul a avut peste 7 grade

Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,6 a avut loc marți după-amiază în Cuba. Seismul a avut loc la o adâncime de doar 10 kilometri, la puțin timp după ora locală 14:00.

Seismul s-a resimțit puternic și în Jamaica, scrie digi24.ro.

După alte măsurători de moment, magnitudinea seismului a fost de 7,3.

BREAKING: A magnitude 7.3 #earthquake just occurred in the Caribbean Sea, just northwest of Jamaica, according to the USGS. pic.twitter.com/OCa5wXwCmZ