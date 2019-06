CUTREMUR PUTERNIC în China: Oameni morţi, răniţi şi clădiri prăbuşite (IMAGINILE DEZASTRULUI)

Cutremur puternic în sudul Chinei. Cel puţin 12 oameni au murit şi 122 au fost răniţi.

Seismul de magnitudine 6 a avut loc noaptea, în provincia chineză Sichuan, la o adâncime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure. El a fost urmat în 40 de minute de la seismul iniţial de cel puţin patru replici, dintre care cea mai importantă a avut magnitudinea 5,1.

Mai multe clădiri, printre care şi un hotel, s-au prăbuşit. De asemenea, traficul pe şoselele din zona calamitată s-a oprit, după ce în carosabil au apărut crăpături de mari dimensiuni.

Autorităţile chineze au trimis deja zeci de mii de corturi, paturi şi pături sinistraţilor. Peste 300 de pompieri au intervenit la faţa locului.

6.0-magnitude earthquake rattled Yibin City in Sichuan, China. No casualties reported yet pic.twitter.com/wQR888PU8Y

6 killed, 75 injured after a 6.0-magnitude earthquake rattled Changning County of Yibin City in Sichuan Province. More: https://t.co/UnoEKHB0hL pic.twitter.com/vakVI6SVcC