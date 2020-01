Cutremur PUTERNIC în Caraibe. Seismul a avut 7,7 grade, declanşând o alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a zguduit marţi Caraibe, între Cuba şi Jamaica, declanşând o alertă de tsunami în regiune, au anunţat centre americane specializate, transmite AFP.



Epicentrul cutremurului a fost localizat în mare, la sud de Cuba şi la nord-vest de Jamaica, la o adâncime estimată de 10 kilometri, a indicat Institutul American de Geofizică (USGS), care a revizuit în creştere magnitudinea 7,3 estimată iniţial, scrie agerpres.ro



Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific, care monitorizează şi alte mări, a emis o alertă de tsunami

BREAKING: A magnitude 7.3 #earthquake just occurred in the Caribbean Sea, just northwest of Jamaica, according to the USGS. pic.twitter.com/OCa5wXwCmZ