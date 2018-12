CUTREMUR PUTERNIC ÎN ALASKA: Seismul de 7 grade a fost urmat de peste 30 de replici

Embed:

Un seism cu magnitudinea de 7 grade, urmat de cel puțin 30 de replici, a cutremurat Alaska. Epicentrul a fost în apropierea celui mai mare oraș din statul american, Anchorige. Deși nu s-au înregistrat victime, mai multe autostrăzi și clădiri au fost avariate, traficul a fost perturbat și localități întregi au rămas fără curent. Autoritățile americane au emis o alertă de tsunami, pe care au anulat-o ulterior.



Oamenii din orașul Anchorige au ieșit panicaţi pe străzi. Unii s-au ascuns sub mese în timpul seismului.



”Am auzit zgomote puternice și ne-am dat seama ce se întâmplă. Am fugit afară și am văzut cum mașinile noastre se zdruncinau.”



”Totul tremura împrejur. Părea că dansează pământul sub noi. Așa că Chad a propus să ieșim afară. Am fugit afară și am văzut cum mașinile se mișcau.”



Seismul a crăpat o şosea, iar accesul maşinilor în zonă a fost interzis. În prezent, autoritățile locale evaluează pagubele provocate de cutremur, iar seismologii îi previn pe oameni că s-ar putea produce mai multe replici în următoarele zile.