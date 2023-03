Cutremur puternic în Afganistan, resimțit și în Pakistan și India. Oameni morți, răniți și clădiri distruse (VIDEO)

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și peste 200 au fost rănite după un cutremur puternic care s-a produs ieri în Afganistan, fiind resimțit și în Pakistan și India. Cutremurul cu magnitudinea de 6,5 a distrus clădiri și a dus la alunecări de teren.

"A fost înspăimântător. Nu am mai simțit un așa cutremur până acum în viața mea", a declarat Khatera, care locuiește în Kabul, citează digi24.ro.

Nouă dintre decesele confirmate au fost raportate în Khyber Pakhtunkhwa din Pakistan. Alte trei persoane au murit în Afganistan, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din țară. Printre cei uciși este și un copil.

Terenul accidentat și zonele greu accesibile îngreunează intervenția echipelor de salvare. Liniile telefonice au fost afectate, iar în Pakistan autostrada din zona cea mai afectată Swat a fost blocată de alunecări de teren.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a cerut agenției de intervenție la dezastre să ia măsuri de urgență pentru a ajuta oamenii.

Cutremurul a afectat o suprafață de 1.000 de km care include teritorii din India, Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Afganistan și Turkmenistan, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean.

În iunie anul trecut, peste 1.000 de oameni au murit după ce un cutremur cu magnitudinea 5,9 a lovit provincia Paktika din Afganistan, seismul fiind cel mai mortal din această țară din ultimii 24 de ani.

