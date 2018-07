CUTREMUR PUTENIC ÎN IRAN: Cel puțin 146 de persoane au fost rănite

Autoritatile din Kurdistanul irakian au comunicat ca seismul a fost resimtit si in nordul Irakului, inclusiv in zona oraselor Erbil, Sulaymaniyah si Halabja, arata Mediafax.Anterior Houshang Bazvand, guvernatorul provinciei Karmanshah din vestul Iranului, a anuntat ca cel putin 26 de persoane au fost ranite in urma cutremurului cu magnitudinea de 5,9 grade produs duminica in vestul Iranului, potrivit site-ul postului ABC News, citand presa iraniana.Oficialul iranian a precizat ca nu s-au inregistrat decese, insa serviciile de urgenta si spitalele sunt in stare de alerta pentru cazul in care se gasesc mai multe victime. Mai mult imobile au fost partial avariate, au transmis autoritatile.Numarul victimelor, in crestere.Circa 25 de persoane au fost ranite duminica in urma unei serii de seisme moderate inregistrate in sudul si vestul Iranului, a anuntat, in dupa masa zilei, televiziunea de stat din aceasta tara, citata de AFP, potrivit Agerpres.Doua cutremure au lovit o regiune izolata, in apropierea orasului Lar, din provincia Hormozgan, la putin timp dupa ora 05.00 GMT, cel mai puternic avand magnitudinea 5,4, potrivit Institutului american de geofizica (US Geological Survey, USGS).Un alt cutremur, cu magnitudinea 5,9, a zguduit o parte rurala a provinciei vestice Kermanshah la ora 10.07GMT.Douazeci si cinci de persoane au fost ranite, iar in unele sate au fost raportate pagube materiale, a indicat televiziunea de stat, fara a oferi alte detalii, scrie Ziare.com Potrivit unui jurnalist AFP, cutremurul din Kermanshah a fost "puternic resimtit" la granita cu Irakul, in provincia Sulaymaniyah.In noiembrie 2017, un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a soldat cu 620 de morti si peste 12.000 raniti in provincia Kermanshah, dar si cu opt morti in Irak