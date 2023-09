Cutremur devastator în Maroc. Peste 630 de oameni au murit, iar 329 sunt răniți (VIDEO)

Cutremur puternic în Maroc, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cel puţin 632 de persoane au murit în urma sesimului, provocând pagube enorme şi panică la Marrakech, celebra destinaţie turistică, şi în mai multe alte oraşe, potrivit unui bilanţ oficial, citat de AFP. Alte 329 de persoane au fost rănite, dintre care 51 se află în stare gravă.

Centrul naţional pentru cercetare ştiinţifică şi tehnică (CNRST), cu sediul la Rabat, a indicat că seismul a fost de magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, iar epicentrul său a fost localizat în provincia Al-Haouz, la sud-vest de oraşul Marrakech, citează Agerpres.

Conform media marocane, acesta este unul dintre cele puternice seisme care au lovit regatul până acum.

Unele imagini arată o parte a unui minaret care s-a prăbuşit în celebra piaţă Jemaa el-Fna, în centrul Marrakechului, făcând doi răniţi.

Sute de persoane se îndreptau spre această piaţă emblematică a oraşului pentru a petrece acolo noaptea de teama replicilor. Unele aveau asupra lor cuverturi pentru a le aşterne pe jos, altele dormeau direct pe pământ, a relatat o corespondentă AFP.



În afară de Marrakech, cutremurul a fost resimţit la Rabat, Casablanca, Agadir şi Essaouira, semănând panică în rândul populaţiei. Numeroase persoane au ieşit pe străzi în aceste oraşe, temându-se de prăbuşirea locuinţelor lor, potrivit imaginilor difuzate pe reţelele de socializare.

Centrul regional de transfuzie sanguină din Marrakech a lansat un apel către locuitori să se prezinte sâmbătă în sediile sale pentru a dona sânge răniţilor.

Premierul indian Narendra Modi, gazda summitului G20 reunit în acest weekend la New Delhi, a adresat condoleanţele sale rudelor victimelor puternicului cutremur, declarându-se într-un mesaj pe X (fostul Twitter) "extrem de afectat de pierderile de vieţi".



Cancelarul german Olaf Scholz a adresat şi el un mesaj de condoleanţe după acest cutremur "devastator", evocând "ştiri teribile venind din Maroc".

La 24 februarie 2004, un seism cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, zguduise provincia Al Hoceina, situată la 400 km nord-est de Rabat, făcând 628 de morţi şi provocând importante daune materiale.



La 29 februarie 1960, un cutremur a distrus localitatea Agadir, situat pe coasta vestică a ţării, făcând peste 12.000 de morţi, adică o treime din populaţia oraşului.

How can MSM say "no immediate reports of damage"



This is the Mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech.#Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM