CUTREMUR de 7.9 în Oceanul Pacific. Alerta de tsunami vizează Alaska, Canada și coasta de vest a SUA

(12:58) Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a revizuit cutremurul la magnitudinea 7,9 și a precizat că seismul a avut loc la 25 de kilometri adâncime, scrie Digi24.ro.

(12:04) A fost emisă o alertă de tsunami în Alaska, marți dimineață, după ce un cutremur cu magnitudinea 8,2 a avut loc în Oceanul Pacific, sudul coastelor din Alaska.

Seismul a avut loc la numai 10 kilometri adâncime, la 250 de kilometri în sudul Alaskăi, potrivit primelor informații furnizate de USGS, scrie Digi24.ro.

Cutremurul a avut loc la ora 09:31 GMT (11:31 ora Moldovei).

Oamenii au fost alertați să caute locuri de refugiu în zonele înalte.

Alerta de tsunami vizează părți din Alaska, Canada și coasta de vest a SUA.

Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

