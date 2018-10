CUTREMUR cu magnitudinea de 6,8 grade în Grecia: Sunt răniţi. Seismul a fost resimţit şi în alte ţări (VIDEO/FOTO)

Un seism de suprafaţă cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs în cursul nopţii de joi spre vineri în Marea Ionică, în largul coastelor de sud-vest ale Greciei, în apropierea insulei Zakynthos, anunţă Institutul american de geofizică (USGS), citează mediafax.ro.

Cutremurul a avut loc vineri, la ora locală 01:54, la adâncimea de 14 kilometri.

Epicentrul seismului a fost în Marea Ionică, la 33 de kilometri de satul Lithakiá, la 42 de kilometri de oraşul Zakynthos, la 80 de kilometri de Pýrgos şi la 131 kilometri de Pátra, cel mai mare oraş din regiunea Peloponez.

Seismul a fost resimţit puternic în sud-vestul Greciei, dar şi în Albania şi sudul Italiei, informează cotidianul Daily Express.

Potrivit USGS, în urma siesmului este posibil să se producă un tsunami local şi oamenii aflaţi în zonă au fost sfătuiţi să părăsească zonele de litoral.

Alimentarea cu electricitate în oraşul Zakynthos s-a întrerupt în urma cutremurului, iar o parte din zidul unei biserici din oraşul Pyrgos s-a prăbuşit, relatează cotidianul Kathimerini.

Seismul de 6,8 grade a fost precedat şi succedat de o serie de cutremure cu magnitudini cuprinse între 4 şi 5 grade.

Un purtător de cuvânt al agenţiei de protecţie civilă din Grecia a declarat că trei persoane au fost spitalizare după ce au suferit răni uşoare în urma seismului, informează agenţia Reuters.

Presa locală relatează că o mânăstire medievală din zona Strofades a fost afectată.

Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC) a comunicat că în urma seismului s-au înregistrat valuri de tsunami cu o înălţime de aproximativ de 20 de centimetri.

Potrivit EMSC, cutremurul din Grecia a fost resimţit în alte opt ţări - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Italia, Macedonia, Libia, Turcia şi Malta.

A 6.9 magnitude earthquake took place in Greece today. The epicenter of the quake was reported to be in the Iyon Sea, 250 km west to Athens.



Users shared footage on social media of the quake, that happened in a depth of 16.6 km. pic.twitter.com/p4VrGUXT9y